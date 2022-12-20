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中俄海軍21日東海聯合軍演 10年來最靠近台灣

記者陳言喬／綜合報導
去年中俄「海上聯合-2021」演習，中方出動南昌艦，俄方出動大型反潛艦。（中通社資料照片）
去年中俄「海上聯合-2021」演習，中方出動南昌艦，俄方出動大型反潛艦。（中通社資料照片）

中國與俄羅斯兩國海軍定12月21日至27日，在浙江省舟山至台州以東海域舉行「海上聯合-2022」聯合軍事演習。這是中俄海上聯合軍事演習舉辦10年來，演習區域最靠近台灣的一次。

來源：YouTube

中國國防部20日上午宣布，根據中俄兩軍年度軍事合作計畫，12月21日至27 日，兩國海軍將在舟山至台州以東海域舉行「海上聯合-2022聯合軍事演習」。此次聯演旨在展示雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

另據俄羅斯國防部公布指，此次聯合軍演計畫對空中目標進行導彈和火炮聯合射擊，對海面目標進行火炮射擊，並展開實際使用武器的聯合反潛演練。俄國防部表示，此次演習的主要目的是加強中俄之間的海軍合作，維護亞太地區的和平與穩定。

代表俄羅斯海軍參加本次演習的有太平洋艦隊旗艦、「光榮」級近衛導彈巡洋艦「瓦良格」號，「沙波什尼科夫元帥」號護衛艦，以及「俄聯邦英雄阿爾達爾．齊堅紮波夫」號和「完美」號20380型護衛艦。據悉，俄太平洋艦隊的一支艦艇分隊已從符拉迪沃斯托克出海。

中方則將派出兩艘驅逐艦、兩艘護衛艦、一艘多功能補給艦和一艘常規潛艇。除艦艇外，兩國的飛機和直升機也將參與演習。

「海上聯合」系列演習是中俄雙邊框架內規模最大的海上演習，自2012年以來已連續舉行10次。去年10月的「海上聯合-2021」演習在俄羅斯彼得大帝灣附近海空域舉行，演習後中俄共10艘軍艦的聯合編隊還首次通過了日本本州和北海道之間的津輕海峽。

中俄海軍近年加強聯繫，不僅是一年一度的「海上聯合」系列演習，今年9月中俄海軍還組成聯合編隊（至少3艘中共軍艦與4艘俄國軍艦）遠赴3000海里外的白令海聯合巡航，直抵美國阿拉斯加州的基斯卡島外海，引發美國媒體極大關注。

去年中俄「海上聯合-2021」演習，中方的南昌艦主炮對海射擊演練。（中新社資料照...
去年中俄「海上聯合-2021」演習，中方的南昌艦主炮對海射擊演練。（中新社資料照片）

俄羅斯 國防部 俄國

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