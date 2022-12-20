蕭茲上任滿一年接受德媒專訪：反對與中國脫鉤

上任滿一年的德國 總理蕭茲 ，近日接受「南德意志報」專訪，認為自己領導的執政聯盟在2022年「做了很多事情」，包括應對俄烏戰爭危機。在涉及對華政策方面，蕭茲強調自己反對「與中國脫鉤」的立場。

德國之聲報導，烏克蘭戰爭的爆發，以及隨之而來的歐洲能源危機，使得德國政界和經濟界越來越多聲音呼籲降低對某一個國家的依賴性，不管是俄羅斯還是中國。南德意志報記者也提到降低德國經濟對華依賴性的問題。

蕭茲首先強調，自己並不支持在國際上脫鉤的想法，「去全球化和自願將貿易夥伴限制在少數國家之內，都不是世界未來發展的良方。儘管全球化也飽受批評，但它確實給全世界數十億人口帶來了更多的富裕和更好的生活前景。錯誤在於企業和國家對個別國家過度依賴。而對此的答案須是透過多樣化來降低依賴。」

至於具體在哪些方面降低依賴性，報導說，蕭茲舉了供應鏈 、出口市場和原材料作為例子。「對於企業來說，這意味著他們無法再以非常低廉的價格供應一些產品。此外我們還需要建立一個積極的原材料供應戰略。」蕭茲強調，很多轉變無法一蹴而就，但是他和一些德國企業總裁談話之後得到的印象是，這些公司早已開始做這件事了。