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中澳融冰 澳洲外長訪北京 學者：坎培拉在踩鋼絲

中國新聞組／北京20日電
中國國務委員兼外長王毅（右）今年7月9日於峇里島會見澳洲外長黃英賢。（新華社資料照片）
中國國務委員兼外長王毅（右）今年7月9日於峇里島會見澳洲外長黃英賢。（新華社資料照片）

澳中關係持續融冰，澳洲外長黃英賢20日起將訪問中國兩天，這是澳洲部長自2019年來首次訪華，顯示兩國關係回暖，北京與坎培拉關係有所改善。有學者認為兩國會晤是各取所需，官媒環球時報肯定黃英賢到訪，稱此應成為澳方「找回初心」之旅，兩國應該尋求加強關係。

路透報導，澳洲總理艾班尼斯19日說，黃英賢本周應邀前往北京訪問。黃英賢會晤王毅時料將談及貿易問題。澳洲持續呼籲中國取消自2020年來實施數十億美元的貿易制裁。

21日適逢澳中建交50周年，黃英賢當天將會晤王毅，並進行第6次澳中外交與戰略對話。

艾班尼斯在跟黃英賢發出的聲明中說：「澳洲尋求與中國建立穩定關係。我們將在力所能及的地方合作，在必要時發出不同意的聲音，並從國家利益出發進行互動。」

中國是澳洲最大貿易夥伴，但近年兩國關係因為關稅及疫情源頭調查等問題而鬧翻。不過艾班尼斯的工黨政府5月上台後，澳洲方面有意緩和關係，包括11月在峇里島G20峰會場邊與中國國家主席習近平舉行5年多來首場領袖會談。

中國外交部發言人毛寧指出，中方希望透過黃英賢此訪，進一步落實兩國領導人峇里島會晤達成的重要共識；堅持相互尊重、互利共贏、求同存異的原則，加強對話，拓展合作，管控分歧，推動雙邊關係重回正確軌道。

環球時報社評指出，艾班尼斯曾表示，澳方願意秉持當年澳中建交初心，推動澳中關係穩定發展。在兩國建交50周年的特殊節點，希望黃英賢外長的這次訪問，能推動澳洲與中方相向而行，推動中澳關係重回正軌，正如有澳洲前職業外交官所言，兩國應該尋求加強關係，而不僅僅是恢復關係。

澳洲雪梨科技大學政治學教授馮崇義19日告訴自由亞洲電台，中國與澳洲外長會晤，是各取所需。中國受西方民主國家包圍而變得孤立，它很想把澳洲當一個突破口；而澳洲方面也想解除中國的經濟制裁。

馮崇義認為，澳洲在「踩鋼絲」，澳洲仍會基於對中國的安全考慮，顧及與美國關係，以及作為「五眼聯盟」、民主國家的一員，不可能與中國回到過去的夥伴關係。

澳洲 北京 王毅

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