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訂單翻2倍…義烏靠世界盃搶先復甦 周邊商品幾占70%

中國新聞組／北京20日電
浙江義烏的世界盃周邊產品出口旺盛。（中新社）
浙江義烏的世界盃周邊產品出口旺盛。（中新社）

阿根廷在卡達世足賽奪冠，中國男足雖然未到場，但中國製造卻在世界盃賽場搶盡風頭，尤其是以小商品為銷售重點的浙江義烏，世界盃期間，有70%的周邊商品來自義烏，義烏也靠著世界盃的商品訂單，經濟率先復甦。

新京報報導，義烏小商品企業訂單增長100%以上，有些甚至增長200%。義烏國際商貿城中，與世界盃相關的足球、各國球隊球衣、各國國旗，以及助威喇叭、鼓、大力神盃紀念品等周邊產品琳瑯滿目。有商戶表示，「賣的最好的就是世界盃產品」。

獲得卡達世界盃足球授權的浙江升騰體育用品負責人吳君勇稱，「授權我的球接近100萬顆，手上的訂單增長了100%以上。」專門販售球衣的商家表示，相比起去年（2021年）來說，訂單量可能有百分之一兩百的增長。

生產獎盃、獎牌的企業家葉德模稱，抓住世界盃機會，銷售額為前兩年的總和。從今年4月起就陸續接到來自卡達的訂單，直到今年10月份還在生產。「今年海運物流成本整體下降，訂單翻倍增長。」能夠通過世界盃這樣有影響力的賽事，讓中國製造、義烏製造走向世界，內心驕傲自豪。

中新網報導，阿根廷在世界盃決賽中憑藉12碼大戰最終問鼎冠軍後，義烏的跨境商家亦隨即迎來訂單暴漲。義烏蘇乘貿易總經理詹德亮表示，公司在速賣通平台上的阿根廷旗幟銷量，突然比上周日暴漲4倍，店舖訪問量也增長8倍。他稱，在四強決出後，阿根廷旗幟銷量就已加快，比日常漲了兩倍。

過去兩個月，義烏逾1000萬件世界盃周邊商品，通過跨境出口電商平台賣往全球各地。據義烏體育用品協會估算，今年在整個世界盃周邊商品的市場份額中，浙江義烏製造幾乎占70%。

另據中新社報導，廣西南寧海關近日查驗出口雜貨時，發現夾藏未申報假「大力神盃」41箱，共計492個。獎盃印有「FIFA WORLD CUP」標識，當事人無法提供有關貨物合法有效的出口證明手續，涉嫌侵犯權利人在海關總署備案的商標專用權。經國際足協（FIFA）確認，該批貨物為侵權貨物。該批貨物已移交相關部門處置。

廈門海關所屬機場海關15日亦在空港跨境電商出口渠道，查獲侵犯世界盃相關知識產權的三個假「大力神盃」。

南寧海關查獲假大力神盃492個。(取材自南寧晚報)
南寧海關查獲假大力神盃492個。(取材自南寧晚報)

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