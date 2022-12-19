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孫亞夫：台灣縣市長赴中推廣農產品 「是可以期待的」

記者陳政錄／福建漳州即時報導
中國海協會副會長孫亞夫。（記者陳政錄／攝影）
中國海協會副會長孫亞夫。（記者陳政錄／攝影）

近期台灣商品遭中國海關暫停進口，引發熱議，就今後一段時間的兩岸交流，中國海協會長孫亞夫19日受訪時說，相信隨著防疫越來越有成效，兩岸人員往來會有所恢復，在這種情況下，如果有台灣的縣市長要來中國參觀訪問，在堅持「九二共識」的基礎下，推銷台灣的一些農產品、漁產品，「我覺得都是可以期待的」。

孫亞夫19日在福建漳州出席古雷煉化一體化項目投入商業運營儀式，他在活動結束後接受台灣媒體的訪問時，做出上述表示。

談到台灣剛結束九合一大選，縣市長席次由國民黨大勝，以及近期台灣產品銷中受阻，中方如何看待兩岸之間的經貿交流展望，孫亞夫回應說，當前的兩岸交流合作，主要受到民進黨政府的台獨立場和政策，以及新冠疫情的影響，但相信隨著今後一段時間，防疫越來越有成效以後，兩岸人員往來會有所恢復，兩岸交流會有一些新的發展。

孫亞夫認為，在這種情況下，如果又出現有些台灣的縣市長要來中國參觀訪問，在維護和堅持九二共識的基礎上，對於協助台灣產品銷中，「我想這完全是可以想像的」，若他們來推銷台灣的一些農產品、漁產品，「我覺得都是可以期待的」。

對於先前的國民黨副主席夏立言，以及前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄近日正率團訪中，孫亞夫說，中方對於國民黨負責人赴中國訪問，一直都是持正面態度的，甚至可以說是歡迎，因為對兩岸都有好處，至於這次的古雷煉化一體化項目，和將於20日在廈門舉辦的兩岸企業家峰會年會，都可以看到在兩岸企業家峰會的推進下，成為兩岸經濟合作的一個成功表現，這些都應該繼續大力推行。

兩岸交流將走向何方？孫亞夫說，兩岸在經濟、文化、社會等方面的交流交往，應該是沒有任何困難，只是在政治關係上還會遇到很多問題，關鍵是能不能在堅持「一個中國原則」、「九二共識」的基礎上來進行，如果台灣當局能放棄台獨立場，接受「九二共識」，兩岸政治關係將會有很大的進展。

至於富士康可能因未經授權投資中國紫光遭罰，及台灣業者疑違法為抖音從事業務活動，陸委會稱司法偵辦中，孫亞夫說，前幾年台灣制定所謂《反滲透法》，對兩岸交流造成了很多不好的影響，甚至給台商、台灣居民帶來困擾，這些問題兩岸應透過擴大交流，來逐步認識、逐步來克服。

國民黨 防疫 夏立言

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