中國國產噴氣式客機 首交付海外

中國國產噴氣式支線客機ARJ21 18日交付首家海外客戶印尼翎亞航空（TransNusa），這是中國的噴氣式客機首次進入海外市場。（取材自光明網）

中國自行研製，宣稱具有完全自主知識產權的噴氣式支線客機ARJ21，18日交付首家海外客戶印尼 翎亞航空（TransNusa），這是中國的噴氣式客機首次進入海外市場，對於建設「一帶一路 」、構建「雙循環」新發展格局具有重要意義。

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據央視網報導，此次交付翎亞航空的ARJ21飛機為95座全經濟艙布局，客艙內飾、旅客座椅以及外部塗裝均為客戶定製化設計，其中旅客座椅採用了全皮質座椅面料。飛機機身印有印尼國旗圖案，外部塗裝以翎亞航空LOGO的色調為基礎進行了設計，藍色代表天空，黃色代表人類，綠色代表大地。

ARJ21飛機是中短程渦扇支線客機，航程2225-3700公里，主要用於滿足從中心城市向周邊中小城市輻射型航線 的使用要求，具有良好的高溫性能、抗側風能力和夜航運營性。

自2016年6月正式投入商業運營以來，截至該式飛機目前已交付客戶運營近百架ARJ21，開通300多條航線，通航100多座城市，安全運送旅客超560萬人次。

香港文匯報報導，近年來，中國商飛公司一直在為飛機出海積極準備，緊緊圍繞「一帶一路」布局，深耕海外市場，在市場合作、適航認證、客戶培訓、航材保障等方面進行了開創性、創新性的探索和實踐，使ARJ21飛機出海條件不斷成熟。

除了這次成功出海東盟市場外，ARJ21也已在非洲市場「埋下種子」。早在2014年，剛果（布）交通部就曾宣布訂購三架ARJ21-700飛機，包括兩架ARJ21-700飛機及一架ARJ21-700飛機公務機，成為首個購買ARJ21-700飛機的非洲國家。