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繼顏寧後 再2知名學者辭美教職返中國

中國新聞組／北京18日電
良渚實驗室。（取材自澎湃新聞）
良渚實驗室。（取材自澎湃新聞）

兩位世界知名學者徐浩新、陳家明近日先後辭去美國的大學教職，全職回中國加盟位於浙江的良渚實驗室。這是繼美國科學院院士顏寧辭去普林斯頓大學教職，回國出任深圳醫學科學院創始院長後，再有海外頂尖學者自美歸國。兩位學者說，回國是因為以前在國外才能實現的科研抱負，現在在「家門口」也有條件實現，他們也將搭起引薦海外高層次人才歸國的橋梁。

澎湃新聞報導，良渚實驗室官網15日刊文「不止於科研追求——專訪良渚實驗室溶酶體和離子通道領域世界知名學者徐浩新教授」介紹：今年，徐浩新辭去美國密西根大學教授職務，回國全職加盟良渚實驗室任浙江大學求是講席教授，並同時擔任浙江大學基礎醫學院院長。

文章介紹，徐浩新是溶酶體和離子通道領域世界知名學者，曾獲美國青年科學家總統獎，受到時任美國總統接見，並擔任過首屆國際科學界盛會「高登會議」細胞器離子通道和轉運蛋白會議主席等。

徐浩新辭去美國密西根大學教授職務，回中國全職加盟良渚實驗室任浙江大學求是講席教授...
徐浩新辭去美國密西根大學教授職務，回中國全職加盟良渚實驗室任浙江大學求是講席教授，並同時擔任浙江大學基礎醫學院院長。（取材自浙江大學官網）

徐浩新說，回國是為了圓夢。良渚實驗室是集科研、轉化、創新基金、團隊培養等於一體的新型研發機構，他相信這樣靈活的運作機制對他實現理想和抱負有足夠吸引力。近年，中國為頂級人才提供一展所長的圓夢舞台，嶄新先進的實驗空間，較為充足的經費支持，原本在國外才能實現的科研抱負，現在在「家門口」也有條件實現。未來也更值得期許。

加盟良渚實驗室後，徐浩新團隊將繼續開展溶酶體離子通道的相關工作，同時也將研究拓展到其它細胞器，並在已發現的另外7個離子通道上展開轉化研究。徐浩新的目標是，這些離子通道都能開發出相應的藥物，治療那些困擾人類已久的疑難病症。

陳家明辭去美國杜克大學免疫系終身教授兼系副主任的職務，回中國全職加入良渚實驗室。...
陳家明辭去美國杜克大學免疫系終身教授兼系副主任的職務，回中國全職加入良渚實驗室。（取材自浙江大學官網）

良渚實驗室官網16日又刊文「架設一座橋梁——專訪良渚實驗室細胞死亡和免疫學領域世界知名學者陳家明教授」介紹，日前，作為細胞死亡和免疫學領域世界知名學者，陳家明辭去美國杜克大學免疫系終身教授兼系副主任的職務，回國全職加入良渚實驗室。

對於選擇回國發展，陳家明表示，他在香港長大，父親是舟山人，母親是紹興人，長大走過北京、西安、成都、蘭州、銀川等地，認同感和歸屬感愈加強烈。「對我來說，回歸是遲早的事」，尤其近年中國科研大環境迎來巨大變化，「都讓我覺得，好時機來了」。他將利用自己的國際化背景，架起一座良渚實驗室與國際科學交流的橋梁；同時也會盡力為海外高層次人才歸國做好引薦服務。

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