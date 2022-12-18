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解放軍少將楊毅：中美關係穩定需10年

記者陳政錄／綜合報導
解放軍海軍少將楊毅。（取材自環球時報）
解放軍海軍少將楊毅。（取材自環球時報）

中美關係未來將如何共處，解放軍海軍少將楊毅17日表示，中長時間內，美國將中國設定為「唯一的最主要的戰略競爭對手」這個結論不會變，現在美國總體力量比中國強，所以屢屢觸碰中方紅線，但隨時間推移，兩國力量對比天平趨於平衡時，也許是關係走向相對比較穩定的時候，「我覺得十年也差不多」。

來源：YouTube

中共黨媒環球時報17日舉辦年會，在「中美共處：新模式要磨合多久？」議題討論中，楊毅做出上述表示。

楊毅表示，中美兩國是「志不同道不合」，即中國主張構建「人類命運共同體」，美國則試圖維持和強化它的全球霸權地位，中國主張不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，而美國堅持從實力、地位出發，與中國進行競爭。

因此，楊毅認為，在短期間包括中長時間內，美國對中國的戰略定位，即中國是美國「唯一的最主要的戰略競爭對手」這個結論不會變。

楊毅說，現在的關鍵是如何競爭，中方主張新型大國關係，合作共贏，美國信奉「叢林法則」，但中美關係現在至少有一點是公約數，就是努力防止可能導致衝突的競爭， 包括在俄烏衝突問題上，中國也不願意發生大的衝突，特別是核衝突。

對於中美之間如何安裝防護欄、安全閥，他說中美思路是南轅北轍的，所以若按照通常的國際關係理論來講，處於競爭狀態的關係要維持穩定，除了基於共同的威脅和共同的利益之外，更重要的就是雙方力量的總體平衡。

至於俄烏衝突對中美關係的影響，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮在同場討論中表示，俄烏衝突肯定對中美關係有影響，至於影響到什麼程度，目前還不好判斷，因為這場衝突還是「進行時」，還不是完成時。

不過，金燦榮提到，今天的美國並非在他的「壯年」，現在面對美國的控制，俄羅斯是暴力反抗，所以美國現在必須壓制，但因為俄羅斯有核武器，美國不能親自下場，所以靠兩個手段：經濟制裁和代理人戰爭。

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。(環球時報直播截圖)
中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。(環球時報直播截圖)

在此之下，金燦榮說，這兩個手段也許都沒有用，他認為需要再給兩年時間，觀察美國這個體系是否受到衝擊，如果美國在世界體系中的地位整體往下走，那對世界影響就大了，對中美關係影響也會很大。

此外，復旦大學一帶一路全球治理研究院常務副院長黃仁偉17日進一步重提「今日烏克蘭，明日台灣」的討論，表示隨著中美的地緣政治因素強化，雙方在台灣問題上都存在一個「烏克蘭陷阱」的問題，例如美方正加大對台輸送武器，這樣會加大中美地緣政治的風險。因此，黃仁偉認為，地緣政治這個因素，第一次在中美關係中提到這麼重要的位置，這值得重視。 

黃仁偉進一步表示，除了俄烏衝突，美國的印太戰略正進一步具體化，中國也有新動作，比如在中東，所以雙方地緣政治因素都持續在強化，給中美關係的不確定性又新增了很多負擔。因此，現在中美都有意識地，或者說中美的底線就是不往大的對抗方向走，「但是我很懷疑這個危險的程度不會減輕」。

解放軍海軍少將楊毅說，中美關係或需十年才相對穩定。圖為中國航母遼寧艦等六艘軍艦組...
解放軍海軍少將楊毅說，中美關係或需十年才相對穩定。圖為中國航母遼寧艦等六艘軍艦組成的編隊16日經日本宮古海峽出太平洋。（取材自統合幕僚監部網站）

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