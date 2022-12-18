中官員：今年經濟總量逾120兆 網嘲：全靠編、數字失真

中國官員聲稱今年經濟總量超過120兆人民幣。圖為工人在河北省唐山市豐潤區中車唐山機車車輛公司列車調試車間工作。（新華社）

中共中央財經委員會辦公室分管日常工作副主任韓文秀昨天表示，今年一些面向未來的結構性指標有突出的表現，預計今年經濟總量超過120兆元（人民幣，下同，約17.2兆美元）；中國國際經濟交流中心副理事長、商務部原副部長魏建國也表示，中國明年將以8%經濟增速領跑全球。

不過，自由亞洲電台報導，對照中國官方的數據、2021年國內生產總值（GDP）為114.4兆元，以韓文秀的說法推算，中國今年經濟增長率將達近5%，這和全球眾多機構的評估大不相同，在網上引起質疑與嘲諷。

央視新聞客戶端報導，韓文秀昨天在2022—2023中國經濟年會上表示，今年脫貧攻堅成果持續鞏固。脫貧縣人均可支配收入實際增長高於全國平均水平，沒有發生系統性返貧、規模性返貧。

就業 形勢總體穩定，產業升級取得積極進展。新能源汽車產銷量和出口量都是世界第一。糧食產量連續8年保持在1.3兆斤以上，國際收支狀況良好，國家外匯儲備保持在3兆美元以上。在全球通膨創40多年新高的情況下，中國物價水平保持平穩，居民消費價格上漲2%左右，糧食安全、能源安全、人民生活都得到有效的保障。

自由亞洲電台報導，中央經濟工作會議閉幕後，中國官媒央視新聞訪問多位中國學者，主要論點多是中國經濟雖面臨挑戰，但可以穩中求進。而韓文秀身為現任官員的說法，與國際機構普遍看壞中國經濟的複甦前景形成鮮明對比，也更加引人關注。

國際貨幣基金組織（IMF）10月份將中國今年的經濟增長率估值下調至3.2%，這是幾十年來的最低，同時，預計2023年的增長為4.4%。

針對韓文秀的說法，新浪微博上，不少人留言一個字：「好」或「喔」，隱晦地來表達心聲，也有人問：數字是怎麼來的？而在外網推特上的批評則相當直接，有人嘲諷這是「數字」經濟、全靠編，或是批評數據根本失真。

另據環球時報報導，魏建國昨天下午在以「20大之後的中國與世界」為主題的2023環球時報年會中，對於中國經濟明年發展做出樂觀判斷，他說：「明年中國經濟將殺出重圍，快速發展，GDP增速將達到8%！」

魏建國表示，中國將出台更優惠的營商環境，更多地體現公平、公開、公正，對待民企、外企的政策也將會在明年密集性出台。加之中國區域和雙邊自貿區的升級以及一帶一路 不斷的擴容和發展，「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)的進一步推動，這些都將使中國成為疫情 過後門戶大開的首個全球大型經濟體。