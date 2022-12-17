清零、遭出口管制… 日智庫：中錯失GDP超越美國時機

北京一家商場內，有約三分之一到四分之一的店家處於暫停營業狀態。（記者陳政錄／攝影）

日本 經濟研究中心日前報告稱，中國的名義國內生産總值（GDP）不會超過美國。該中心去年曾預測中國GDP將在2033年超越美國，但由於疫情 防控與美國對中國出口管制強化，中國經濟增長將下行，意味著目前中國已錯失超越美國的機會。

日經中文網報導，日本經濟研究中心在新冠病毒蔓延開始的2020年的預測中，推算稱中國通過疫情的較早防控而最先啟動經濟正常化，到2028年將發生中美逆轉。而在2021年的預測中認為，中國政府對IT公司的監管強化將阻礙技術創新，逆轉時間推遲至2033年。

2022年的最新預測稱，中國經濟增長率將進一步下行。2030年代的實際增長率將跌破3％，2035年放緩至2.2％。與美國（1.8％）基本持平，比2021年預測的數值低0.8個百分點。從GDP來看的經濟規模將逐漸接近美國，但到2035年僅為美國的87％。

中國經濟下行的原因主要有兩個。其一是採取嚴格出行限制等的新冠清零政策。中國7日發布了優化措施，但北京 市等地的感染人數正在增加。日本經濟研究中心預測認為，包括與海外往來在內，限制在事實上解除要等到2025年。

此外還有疫情防控政策的後遺症。中國國家統計局發布的消費者信心指數在上海封城導致經濟惡化的4月創出歷史最低。最近的10月也僅為相同水平。家庭的節約意識正在常態化，消除對未來的擔憂並非易事。

另一個原因則是美國對中國出口管制的強化。美國10月將有關尖端半導體等的與中國企業交易改為商務部的許可制。在2023年1月開議的新一屆國會上，奪回眾議院多數的共和黨也將推動對中國強硬的政策。

三里屯太古里北區，一排奢侈品店幾乎都沒有營業。（記者陳政錄／攝影）

日本經濟研究中心分析稱，這2個因素將導致中國生産效率提高的速度放慢。長期來看，人口減少將成為中國經濟的絆腳石，「2036年以後也不會發生中美逆轉」。

另外，中國國家發發改委官網16日上午發布一篇上萬字的新聞稿，發改委坦承，國內疫情反彈對11月經濟穩定恢復造成一定影響，消費、服務業發展受到制約，外貿進出口出現回落，製造業企業預期有所走弱。