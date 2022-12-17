我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年美國小姐 20歲威斯康辛小姐出線

眾院民主黨本屆會期尾聲 料表決公布「川普稅表」

政策轉向？中央經濟會議不再提「共同富裕」

中國新聞組／北京17日電
李強在中央經濟通做會議作總結講話。(新華社)
李強在中央經濟通做會議作總結講話。(新華社)

中央經濟工作會議於15、 16日在北京召開，習近平總結2022年經濟工作，政治局常委李強則是首度以未來總理身分亮相登場。有輿論稱，中國目前正面臨改革開放以來最困難的經濟局面。外媒觀察，過去幾年習近平喊得最多的口號「共同富裕」，被視作是走向共產主義、壓制中產和富裕階層的政策，但這次會議已絕口不提。

自由亞洲電台報導，往年習近平提出的口號，包括反壟斷、共同富裕等壓制民營經濟生存空間的政策，這次會議上不再具體提及。取而代之的，是強調要「在政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大，依法保障民營企業家產業和民營企業家權益。」

近年不少大型科企被政府壓縮經營空間，這次會議卻強調要「支持平台企業在引領發展、創造就業，在國際競爭中大顯身手。」

作為中國支柱產業之一的房地產在過去幾年受到反覆嚴厲打壓，儘管地產泡沫瀕臨爆破，但20大報告中仍再重申習近平提出的「房住不炒」口號。

正當各大型房企無以為繼，陸續陷入破產邊緣，最新中央經濟工作會議上提出要確保房地產市場平穩發展，強調要「保交樓、保民生、保穩定」，政府要防範、化解大型房企風險，一方面要滿足行業融資需求，另一方面要推動行業重組並購，以防形成系統性金融風險。

至於受地產泡沫爆破影響而加劇的地方債務危機，這次中央經濟工作會議上提出要加強黨中央對金融工作集中統一領導，防範化解地方政府債務風險。

報導指出，這場會議的主席台上坐著習近平、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希。李克強只在正式會議前亮相講話，之後就在大會上消失了，改由李強總結。這也是李強首度以未來總理身分亮相登場。而李強講話時，候任第一副總理丁薛祥則坐在李強旁邊。

李強 習近平 房地產

上一則

防疫人力吃緊 河南醫護1級備戰 湖南基層醫師靠菸、檳榔提神

下一則

專家估：準備不足 中國疫情1個月達感染高峰

延伸閱讀

習近平部署明年經濟 更好統籌疫情防控和經濟社會發展

習近平部署明年經濟 更好統籌疫情防控和經濟社會發展
習近平表面疏遠普亭 悄深化對俄關係

習近平表面疏遠普亭 悄深化對俄關係
習近平疏遠普亭？華爾街日報：中俄關係持續深化

習近平疏遠普亭？華爾街日報：中俄關係持續深化
WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

熱門新聞

圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

2022-12-15 13:38
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

2022-12-15 09:44
富力集團總裁張力。（取材自南方+）

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

2022-12-12 21:49
中國的黃桃罐頭也被屯貨，聲稱可以緩解新冠病情，但專家稱可能還會加劇病情。（取材自微博）

中國疫情大爆發 黃桃罐頭被傳可抗病毒也被屯貨

2022-12-10 20:54
中國家主席習近平8日在利雅得王宮會見沙烏地阿拉伯國王沙爾曼。（新華社）

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

2022-12-12 01:10
圖為11日北京居民在藥房外排隊買藥。美聯社

北京疫情快速蔓延 發燒就診者一周暴增16倍

2022-12-12 13:12

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責