政策轉向？中央經濟會議不再提「共同富裕」

李強在中央經濟通做會議作總結講話。(新華社)

中央經濟工作會議於15、 16日在北京召開，習近平 總結2022年經濟工作，政治局常委李強 則是首度以未來總理身分亮相登場。有輿論稱，中國目前正面臨改革開放以來最困難的經濟局面。外媒觀察，過去幾年習近平喊得最多的口號「共同富裕」，被視作是走向共產主義、壓制中產和富裕階層的政策，但這次會議已絕口不提。

自由亞洲電台報導，往年習近平提出的口號，包括反壟斷、共同富裕等壓制民營經濟生存空間的政策，這次會議上不再具體提及。取而代之的，是強調要「在政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大，依法保障民營企業家產業和民營企業家權益。」

近年不少大型科企被政府壓縮經營空間，這次會議卻強調要「支持平台企業在引領發展、創造就業，在國際競爭中大顯身手。」

作為中國支柱產業之一的房地產 在過去幾年受到反覆嚴厲打壓，儘管地產泡沫瀕臨爆破，但20大報告中仍再重申習近平提出的「房住不炒」口號。

正當各大型房企無以為繼，陸續陷入破產邊緣，最新中央經濟工作會議上提出要確保房地產市場平穩發展，強調要「保交樓、保民生、保穩定」，政府要防範、化解大型房企風險，一方面要滿足行業融資需求，另一方面要推動行業重組並購，以防形成系統性金融風險。

至於受地產泡沫爆破影響而加劇的地方債務危機，這次中央經濟工作會議上提出要加強黨中央對金融工作集中統一領導，防範化解地方政府債務風險。

報導指出，這場會議的主席台上坐著習近平、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希。李克強只在正式會議前亮相講話，之後就在大會上消失了，改由李強總結。這也是李強首度以未來總理身分亮相登場。而李強講話時，候任第一副總理丁薛祥則坐在李強旁邊。