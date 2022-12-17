邊境衝突過後 印藏南軍演、中「高原鐵騎」入藏前線

解放軍新聞傳播中心官方微博15日發布西藏「高原鐵騎」入營儀式時的多張相片，展示由火車運送到新軍營的坦克。（取材自「中國軍號」）

中印兩國軍人上周在邊境 發生衝突，漸恢復平靜之際，印度 東部空軍司令部在12月15日、16日於該國東部展開訓練演習，與兩國軍人衝突事件無關，不過據印方畫設的禁飛區，覆蓋中國藏南地區逾半上空；而中國也加強了在西藏地區的戰備，某旅近日舉行「高原鐵騎」入營儀式。

綜合媒體報導，解放軍 新聞傳播中心官方微博「中國軍號」披露，西藏軍區某旅近日舉行「高原鐵騎」入營儀式，經過千里遠端機動，這支鐵騎部隊終於到達「新家」。據披露的圖片顯示，大批步兵戰車、坦克等通過鐵路運抵營區，但未透露調防位置。

據香港明報報導，印度昨日結束的軍演，則出動所有部署在中印邊境地區的一線戰機，演習目的是應對中國空軍戰機在中印邊界愈來愈多的活動。印度15日還成功進行「烈火-5」型洲際彈道導彈的夜間飛行試驗，該導彈攜帶核彈頭，射程逾5000公里，足以覆蓋北京。

另據中央社報導，印度國內流傳一段印軍持長棍暴打並且擊潰解放軍影片。雖然印度澄清那是舊影片，卻凸顯印中長期緊張關係有多麼一觸即發，影片流出時機點也引發討論。

美國有線電視新聞網（CNN）引述未具名的現役印度軍官說法報導，這段影片是在印中未定邊境實際控制線（LAC）東段的印度東北部阿魯納查省（Arunachal Pradesh）拍攝，事件發生於去年9月28日。

CNN也接洽中國外交部，要求針對這段影片發表評論。

報導指出，雖然不清楚由誰拍攝和公布，但這段影片13日開始在印度社群媒體上流傳，時間點就在印度國防部證實兩軍於9日在阿魯納查省達旺（Tawang）地區再爆衝突後數小時。那是兩年多來通報的首起兩軍衝突事件。

由於印中兩軍對於邊界，以及沿著實際控制線展開的巡邏任務看法分歧，印度軍方消息人士指出，解放軍越界事件時有所聞。

接受CNN訪談的多名專家同意，影片中的衝突事件並非近期發生，因為現場看不到雪景。然而，這段影片確實足以凸顯出印中邊界沿線情勢持續緊張。