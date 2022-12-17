美官方禁用TikTok 民間卻難捨它

數位部官員指出，抖音或TikTok（國際版）是危害國家資通安全產品，已經限制公部門資通設備及所屬場域使用。（路透）

被議員批評為讓美國人上癮的「電子芬太尼」的TikTok ，目前在美國已有14個州針對它下達禁令，禁止在政府的電子設備上使用TikTok，政府部門在TikTok營運的帳號也關停。但有觀察指出，想在全美禁止TikTok的可能性不高，因為美國有太多中小企業依賴TikTok做生意、消費者也是，禁令反將傷害美國經濟。

自由亞洲電台報導，共和黨參議員盧比奧13日提出「反中共 社交媒體法」草案，要求對TikTok實施全美禁令。盧比奧指出，TikTok允許中共訪問美國任何使用TikTok設備上的所有私人數據，「這是對國家安全的威脅，它直接威脅到我們的生活方式、我們的經濟」。

美國多個州陸續採取行動，美聯社統計，包括阿拉巴馬州 、愛達荷州、馬里蘭州在內的至少14個州都採取行動，對TikTok下達禁令。印第安納州日前還起訴了TikTok，成為美國首個對該公司採取司法行動的州。喬治亞州交通部也在TikTok上發布告別視頻，稱將轉移至Instagram平台。

TikTok發言人布朗（Jamal Brown）指出，這些禁令都只基於對TikTok公司的錯誤資訊而推動。

針對TikTok在全美運營的討論正熱，但美國全諮詢顧問公司詢（All In Consulting）總裁斯坦利·趙（Stanley Chao）則有不同的想法，他認為想在全美禁止TikTok的可能性不高。

「我不認為這項法案會經過美國國會通過。美國有太多中小企業依賴TikTok做生意，消費者也是，這將傷害到美國經濟。我看到TikTok和字節跳動在和美國總統拜登和國會合作，將數據存儲在甲骨文數據平台。因此，該法案不會在非常廣泛的意義上獲得通過。」

斯坦利·趙表示，但美國很有可能通過一項更受限制的法案，禁止聯邦政府僱員、軍人、外交人員使用TikTok。他說，TikTok在美國業務的開展太過穩固，這將阻礙全面限制TikTok在美運營。