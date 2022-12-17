中美審計監管傳好消息 200中概股摘牌風險降

隨著審計問題獲得解決，中概股被迫從美國股市下市的危機也暫告解除。(Getty Images)

中美之間傳來好消息，200家中概股因與中美審計監管合作取得積極成效，降低摘牌風險，中國證監會昨表示歡迎；駐美大使秦剛 也於15日與美國財政部長葉倫 （Janet Yellen）會面，雙方同意繼續保持交往，加強宏觀政策協調。葉倫並表示期待未來與中國的接觸。

據駐美大使館官網消息，秦剛與葉倫的會面，雙方就落實中美元首峇里島會晤重要共識以及共同關心的雙邊和多邊經濟財金問題深入交換了意見。

本報系聯合報報導，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）15日聲明，美方首獲全面審計中資企業權限，確認2022年度可以對中國和香港 會計師事務所完成檢查和調查，因此撤銷2021年對相關事務所作出的認定，降低中企下市風險。

2020年瑞幸咖啡被揭露財務造假後，美國通過「外國公司問責法」，要求所有在美上市的企業披露審計紀錄予以檢視，使得超過200家中概股面臨摘牌風險。

而後，中國證監會、財政部與美國PCAOB簽署中美審計監管合作協議，後者完成9到11月在香港，對中資公司的首輪現場審計工作後，15日發聲明稱，確定首次獲得全面檢查和調查總部設於中國及香港的註冊會計師事務所的權限，但也強調此工作「只是開始而非結束」，預告明年初恢復定期調查，若遇中方阻撓，PCAOB將考慮別的決定。

對於上述聲明，是否代表對中企在美上市釋放積極信號？中國證監會昨表示，歡迎美國監管機構基於監管專業考慮重新作出的認定。中方一貫主張透過監管合作機制解決跨境上市審計監管問題，並稱合作過程中，雙方充分溝通協調，美方通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，在中方協助下對會計師事務所相關人員開展訪談和問詢。

另據美國之音報導，對於阿里巴巴等面臨退市風險的中國企業來說，這應該也是一個好消息。

但是，這個利好的消息並沒有在周四的大盤交易中表現出來。中企的股票雖然在盤中一度上漲，但收盤時阿里巴巴、京東和網絡巨頭百度的股價跌幅都在3%至5%之間，騰訊音樂的跌幅為3.5%。

據報導，一些分析師的看法是，美國監管機構獲得了進行審計的全權，這雖然搬開了美中兩個制度之間的溝通障礙，但也為監管部門發現中企更多的問題提供了可能。在中國的製度下，有些問題的解決可能超出了企業自身的能力。