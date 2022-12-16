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中駐法大使稱「白紙」運動是顏色革命 批外部勢力操弄

中國新聞組／北京16日電
中國駐法國大使盧沙野。（取自中國駐法國大使館官網）
中國駐法國大使盧沙野。（取自中國駐法國大使館官網）

針對「白紙運動」，中國駐法大使盧沙野上周會見媒體時聲稱，「外部反華勢力」很快抓住機會政治化操弄。「白紙遊行」雖是白色但也是「顏色革命」，因為「白色也是一種顏色」。

盧沙野還宣稱，可以「清楚地嗅到近些年在發展中（開發中）國家頻繁發生的『顏色革命』的味道。我所說的都是有依據的，有的中國人『被外部勢力收買』」。

中央社引述港媒報導，盧沙野7日在巴黎出席法國外交記者協會晚餐交流會，在回答中國防疫及「白紙運動」等問題時，作上述表示。

有媒體提問，日前在中國發生的遊行示威（白紙運動）中，有人喊出「非常敏感的政治性口號」，這在今天的中國不可想像，為什麼中國民眾會喊出這種口號？盧沙野先是回答「我知道你們只對政治口號感興趣」。

盧沙野接著宣稱，中國地方政府並未完全理解中央政府對優化防疫20條的意圖，地方政府在看到感染數字迅速攀升後手足無措，又回到依靠老辦法來控制疫情的老路上來，讓老百姓感到不滿，是「導致街頭遊行的真正原因」。

他聲稱，中國老百姓「有表達不滿和抱怨的權力，這很正常」。政府可透過這些遊行了解到老百姓的願望和訴求。但這一次，「外部勢力很快抓住機會進行政治化操弄」，可以從中「清楚地嗅到近些年在發展中國家頻繁發生的顏色革命的味道。我所說的都是有依據的，有的中國人被外部勢力收買」。

當被追問「確切收買的人是誰」時，盧沙野回答，「我不能挑明。就是外部反華勢力」。中國社交媒體上「有人」進行分析，且指出「哪些人被操縱了」，因為這些人在社交媒體上「蠱惑煽動」。其中「白紙遊行，雖然是白色，但也是顏色革命。因為白色也是一種顏色」。

盧沙野還針對「人們舉著白紙遊行，是因為他們被境外反華勢力收買了」的追問回答「這是肯定的」，否則「一場普普通通的遊行不可能有如此嚴重的意味」。法國媒體對此進行了「誇大報導」，指這是1989年以來規模最大的遊行。但這與1989年的「政治風波」毫無關係，是有人「故意把兩者聯繫起來，你們可以看到他們的企圖」。

他聲稱，近期的遊行（白紙運動）即便不是外部反華勢力策動和發起的，至少是受到他們的利用，這些反華勢力「總試圖把遊行推向政治化」。中國要做的就是改正缺點，而外部勢力則是要毀掉中國，兩者有本質區別。

遊行 盧沙野 白紙運動

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