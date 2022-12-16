躲避曼城攻擊調查？北京召回鄭曦原等6人 英批懦夫逃離

今年10月16日，數十名香港示威者在中駐曼徹斯特總領事館門外抗議，其中一人竟被拖進領事館內毆打。（Getty Images）

今年10月16日，數十名香港示威者在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議時遭中國總領事鄭曦原等人毆打，引發中英外交風波。外媒報導，中國已召回鄭曦原等六名外交官，意在躲避英方刑事調查。中國駐英使館則指控英國 包庇抗議的反華分子行為「可恥」，已向英方提出嚴正交涉並將反擊。前媒體人胡錫進則建議中方反制，「應當有六名英國外交官近期離開中國」。

來源：BBC中文 YouTube

事件發生後，中國外交部發言人10月19日曾表示，有「不法分子」進入中國駐曼徹斯特領館、導致中方人員受傷，中方已向英方提出交涉，要求英國加強保護在英國的中國外交官。昨天傳出北京 當局已召回鄭曦原等六名外交官，英國外交大臣柯維立對這六人沒有一人將面臨司法程序表示失望。

BBC報導，英國官員表示，中國駐倫敦大使館 知道，如果外交官不同意參與英國警方的調查，很可能包括這些外交官將被宣布為不受歡迎的人並被驅逐出英國。北京當局選擇透過召回外交官來避免這種結果。

英國政府早前已通知北京，這六名外交官需要在本周內放棄外交豁免權。

不過，中國駐英國使館14日發表聲明，指控柯維立的說法是「歪曲事實、顛倒黑白」，10月16日發生的是一起反華勢力蓄意策劃的非法衝闖總領館館舍、襲擊總領館人員的暴力滋擾事件，嚴重損害中方總領館及其人員的安全與尊嚴。「英方必須清楚，外交基於對等。任何侵犯中方利益的行徑，都必將遭到中方有力反擊」。

中央社報導，鄭曦原近日返中，成功躲過英方刑事調查，遭英國國會外交委員會主席克恩斯批為「像懦夫一樣逃離英國」。克恩斯昨天提出緊急質詢，批評英政府實質上為中方開大門，應宣告相關官員永不得入境。

中國駐英大使館昨天則稱，英國政府不僅未盡到保護中方總領館館舍和人員安全與尊嚴的國際法義務，事後還「偏袒包庇港獨暴徒」，中方對此強烈不滿，堅決反對，已就此向英方提出嚴正交涉。大使館發言人並指鄭曦原任期已滿，「不久前已奉調回國」，這是正常的人員輪換。

不過自由亞洲電台報導，中國駐曼徹斯特總領館官網6日仍有鄭曦原在4日出席公開活動的報導。從時間上推算，顯示英方要求中方撤銷鄭曦原的外交豁免權前，他仍被委以重任。

中國官媒環球時報前總編輯胡錫進昨天對此在微博發文「我個人認為並且主張，應當有六名英國外交官近期離開中國」。不少網民在底下評論區留言「支持對等反制」、「中國的外交尊嚴決不能被踐踏」；不過也有不少網民「打臉」稱，網上流傳事發當天視頻顯示是中國外交官動手打人，「別騙我們了，看過視頻的都知道誰不占理」。