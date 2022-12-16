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胡春華攜經貿團「滅火」未成 伊朗要北京「補償」

中國新聞組／北京16日電
中國國務院副總理胡春華(左二)13日在伊朗首都德黑蘭會見伊朗總統萊希(右)。(新華社)
中國國務院副總理胡春華(左二)13日在伊朗首都德黑蘭會見伊朗總統萊希(右)。(新華社)

中國國家主席習近平日前與中東海灣國家發表聯合聲明，因涉及領土爭議引發伊朗不滿。國務院副總理胡春華13日緊急赴伊朗「滅火」，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）表示，他嚴肅要求中方為此向伊朗作出補償（compensation）。

法廣網報導，習近平12月7日對沙烏地阿拉伯進行三天訪問，期間出席了海灣阿拉伯國家合作委員會合作與發展峰會（海合會GCC），發表了共同聲明，內容包含伊朗與沙烏地阿拉伯有爭議的三個島嶼，表示支持沙烏地阿拉伯根據國際法進行雙邊談判和平解決大通布、小通布、阿布穆薩島問題的倡議和努力…。 此外，該聲明還提到伊朗的核計畫及其在中東地區的活動。

但此聲明惹火伊朗，伊朗外交部抗議並表達不滿，伊朗外交部發言人科納尼12日重申這些島嶼是伊朗不可分割的一部分。

伊朗外交部網站13日刊文稱，為了發展兩國關係，中國副總理胡春華率領經貿代表團抵達伊朗，並前往巴斯德街拜會了伊朗總統萊希。

在這次會晤中，萊希向胡春華表示中國國家主席最近訪問該地區時提出的一些立場引起了伊朗國民和政府的不滿和抱怨，伊朗嚴肅要求中方進行補償。

中國副總理胡春華13日向伊朗總統萊希轉達了習近平的熱情問候，堅稱中國始終尊重伊朗的國家主權和領土完整，支持伊朗為確保其基本利益所做的努力。

此外，胡春華還向萊希彙報了他之前與伊朗官員會晤的結果和數百億美元的聯合投資行動，以及雙方在經濟、工業、能源、過境、金融和銀行合作的發展情況。

伊朗 習近平 沙烏地阿拉伯

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