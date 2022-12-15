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美智庫警告：解放軍基地20年內恐擴及全球

中國新聞組／北京15日電
中國網站近日流傳一張航空母艦模型照片，模型據稱來自大連造船廠，舷號「20」，有民眾猜測它是解放軍第5艘航艦。 (取材自推特)
中國網站近日流傳一張航空母艦模型照片，模型據稱來自大連造船廠，舷號「20」，有民眾猜測它是解放軍第5艘航艦。 (取材自推特)

中國國家主席習近平宣示將加快解放軍走向海外的步伐，有美國軍事專家擔憂，解放軍可能效仿蘇聯，短期內迅速擴張全球基地網絡；同時間，中國網站流傳一張中國航空母艦模型照片，疑是解放軍第5艘航艦。

美國之音報導，美國智庫蘭德公司12月8日發布研究報告指出，歷史案例表明，如果中國下定決心，可以在未來20年內發展出全球基地網絡。

據報導，報告作者之一、蘭德公司政策研究員克里斯蒂娜·加拉福拉（Cristina L. Garafola）表示，習近平為解放軍設定到2049年成為世界一流軍隊的目標，這個願景的組成部分包括走向海外的解放軍。

蘭德公司的報告確定了24個可能特別適合北京追求基地和准入的國家，其中得分最高的四個東道國是巴基斯坦、孟加拉國、柬埔寨和緬甸。該報告也指出，中國在未來10到20年內可能尋求基地和准入的3個優先區域是中東、非洲和更廣泛的印度洋地區，包括印太地區第一島鏈以外。

另據中央社引述港媒報導，網站流傳的中國航空母艦模型照片，模型據稱來自大連造船廠，舷號「20」，因為無煙囪應使用核動力、飛行甲板比福建艦擴大不少，航艦模型多了一台戰機升降平台，且模型上的艦載機有多款，這些設備，引起軍事愛好者熱議，有人認為它是共軍第5艘航艦。

解放軍 習近平 北京

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