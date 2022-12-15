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涉領土爭議 習近平惹怒伊朗 胡春華赴德黑蘭滅火

記者陳言喬／綜合報導
中國國家主席習近平9日與海灣阿拉伯國家成員合影，並發表中海聯合聲明。（新華社）
中國國家主席習近平9日與海灣阿拉伯國家成員合影，並發表中海聯合聲明。（新華社）

中國大陸國家主席習近平上周與中東海灣國家發表聯合聲明，涉及伊朗的領土爭議引發伊朗不滿，有伊朗媒體甚至報導台獨是合法權利。國務院副總理胡春華13日緊急赴伊朗「滅火」表示，中國維護伊朗國家主權、領土完整的決心不會動搖。

習近平本月7日赴沙烏地阿拉伯訪問，9日「中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會（海合會）」發表聯合聲明，其中第12條表示，雙方領導人強調支持一切和平努力，包括阿拉伯聯合大公國根據國際法準則進行雙邊（阿國與伊朗）談判，和平解決三島問題的倡議和努力。

但此聲明惹火伊朗，伊朗外交部抗議並表達不滿，伊朗外交部發言人科納尼12日重申這些島嶼是伊朗不可分割的一部分。對這些島嶼的任何要求都是破壞穩定的因素，是對其內部事務和領土的干涉，並予以強烈譴責。它們從來沒有也永遠不會成為與任何其他國家談判的對象。

伊朗部分媒體則拿台獨來反諷中國，中央社引述伊朗當地媒體Arman daily11日以「台獨是合法權利」為頭版報導，稱中國持續強力壓制台灣人民的獨立權利，且民意調查顯示，大部分台灣民眾反對中國的「一國兩制」。

伊朗媒體Aftab Yazd頭版則連問，「我們為什麼對中國感到悲觀」、「中國政府是否聽到抗議者的心聲」，並附上中國近日反封控抗議的照片。

中國國務院副總理胡春華13日急赴伊朗在首都德黑蘭會見伊朗總統萊希。

新華社報導，胡春華表示，中國維護伊朗國家主權、領土完整和民族尊嚴，中方從戰略高度看待中伊關係，同伊朗發展全面戰略夥伴關係的決心不會動搖，堅定支持伊方反對外部干涉，維護國家主權、領土完整和民族尊嚴。同日，胡春華還同伊朗第一副總統穆赫貝爾舉行會談，就落實中伊全面合作計畫、推進雙邊務實合作深入交換意見。

胡春華此行是應阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）、伊朗政府邀請，於12月10日至14日訪問阿聯酋、伊朗。

俄羅斯衛星通訊社採訪中國傳媒大學國際關係研究所教授楊勉表示，中國在他國領土爭端中不選邊站隊，荷姆茲海峽三島歸屬問題也不例外。中方一貫主張勸和促談，以和平方式解決矛盾。

美國之音報導，英國軍隊1971年自中東地區撤軍時，也從目前已成為阿拉伯聯合大公國的領土撤離，包括這三島。但英軍離開後，伊朗一直實際占領著這鄰近戰略海運要道荷姆茲海峽3島，駁斥阿拉伯聯合大公國的主權主張，並拒絕就此對話。

伊朗 國務院 習近平

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