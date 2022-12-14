我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

合法移民疫後反彈 今年增73%發出50萬張簽證 中國排第7

「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動

習近平假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄正強化關係

編譯林奇賢／綜合外電
中國領導人習近平（右）近幾個月試圖在公開場合保持中俄之間的距離，但在這個外交表象的背後，他正加大對俄國的長期賭注。（路透）
中國領導人習近平（右）近幾個月試圖在公開場合保持中俄之間的距離，但在這個外交表象的背後，他正加大對俄國的長期賭注。（路透）

隨著俄軍在烏克蘭的戰場失利，中國領導人習近平近幾個月試圖在公開場合保持中俄之間的距離，但在這個外交表象的背後，他正加大對俄國的長期賭注。

華爾街日報報導，根據北京的政策顧問，習近平近幾周已指示他的政府，在既有貿易關係的基礎之上，再與俄國建立更牢固的經濟連結。中俄今年強化彼此之間的貿易關係，也成為莫斯科當局面對西方國家壓力的命脈。

該計畫包含，中國提高俄國石油、天然氣、農產品的進口量、中俄在北極建立更多共同能源夥伴關係、中國增加對俄國基礎建設（例如鐵路、港口）的投資。

中俄也正讓更多金融交易使用盧布和人民幣，而非歐元和美元，此舉有助這兩個國家免於未來被制裁左右，以及讓人民幣流通範圍更廣。

華府智庫史汀生研究中心中國項目主任孫韻表示：「習近平一直在強化中俄關係，這很大程度上不受俄烏戰爭的影響。這種關係很可能日益密切。」

中俄建立夥伴關係，已幫助降低西方對俄國祭出制裁的經濟打擊、俄國總統普亭持續取得戰爭所需資金。此舉還加深全球分歧，讓許多貿易倚賴中國的開發中國家不願在衝突中選邊站。

長期以來，俄羅斯和中國都在尋求削弱美國對全球的影響力，這個共同目標近年來日益明目張膽，因這兩國愈來愈有信心能重塑國際秩序；他們都認為當今的國際秩序不公，有利於西方國家及其盟國。

習近平一直對俄國和普亭感到欽佩，使他更堅定尋求強化與俄國之間的關係。俄羅斯駐北京大使莫爾古洛夫（Igor Morgulov）最近透露，習近平預計明年訪問莫斯科，時間可能在明年人大會議之後，若習近平屆時真的出訪俄國，將是兩國領導人第40次當面會晤。

中國外交部表示，中俄「將繼續在各個層面展開交流」。

早在2013年，習近平對俄國進行國是訪問前夕，普亭就說中俄正建立特殊的關係。而這兩個專制政權領導人也都有類似的願景，希望他們國家重返過往的榮耀，而習近平當時出訪莫斯科就對普亭說：「我覺得我和您的性格很相似。」

俄國 習近平 普亭

上一則

WHO專家：早在取消封控前 新冠病毒已在中國密集傳播

延伸閱讀

烏：普亭貪生怕死 不會用核武

烏：普亭貪生怕死 不會用核武
俄媒：普亭與習近平年底前將舉行視訊會談

俄媒：普亭與習近平年底前將舉行視訊會談
普亭為何破例不開年終記者會？英國防部直指這原因

普亭為何破例不開年終記者會？英國防部直指這原因
普亭打破慣例 將不召開年終記者會

普亭打破慣例 將不召開年終記者會

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
富力集團總裁張力。（取材自南方+）

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

2022-12-12 21:49
習近平訪問沙烏地阿拉伯，受到王儲沙爾曼（右）高規格接待。（歐新社）

沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議

2022-12-08 22:48

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久