習近平假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄正強化關係

中國領導人習近平（右）近幾個月試圖在公開場合保持中俄之間的距離，但在這個外交表象的背後，他正加大對俄國的長期賭注。（路透）

隨著俄軍在烏克蘭的戰場失利，中國領導人習近平 近幾個月試圖在公開場合保持中俄之間的距離，但在這個外交表象的背後，他正加大對俄國 的長期賭注。

華爾街日報報導，根據北京的政策顧問，習近平近幾周已指示他的政府，在既有貿易關係的基礎之上，再與俄國建立更牢固的經濟連結。中俄今年強化彼此之間的貿易關係，也成為莫斯科當局面對西方國家壓力的命脈。

該計畫包含，中國提高俄國石油、天然氣、農產品的進口量、中俄在北極建立更多共同能源夥伴關係、中國增加對俄國基礎建設（例如鐵路、港口）的投資。

中俄也正讓更多金融交易使用盧布和人民幣，而非歐元和美元，此舉有助這兩個國家免於未來被制裁左右，以及讓人民幣流通範圍更廣。

華府智庫史汀生研究中心中國項目主任孫韻表示：「習近平一直在強化中俄關係，這很大程度上不受俄烏戰爭的影響。這種關係很可能日益密切。」

中俄建立夥伴關係，已幫助降低西方對俄國祭出制裁的經濟打擊、俄國總統普亭 持續取得戰爭所需資金。此舉還加深全球分歧，讓許多貿易倚賴中國的開發中國家不願在衝突中選邊站。

長期以來，俄羅斯和中國都在尋求削弱美國對全球的影響力，這個共同目標近年來日益明目張膽，因這兩國愈來愈有信心能重塑國際秩序；他們都認為當今的國際秩序不公，有利於西方國家及其盟國。

習近平一直對俄國和普亭感到欽佩，使他更堅定尋求強化與俄國之間的關係。俄羅斯駐北京大使莫爾古洛夫（Igor Morgulov）最近透露，習近平預計明年訪問莫斯科，時間可能在明年人大會議之後，若習近平屆時真的出訪俄國，將是兩國領導人第40次當面會晤。

中國外交部表示，中俄「將繼續在各個層面展開交流」。

早在2013年，習近平對俄國進行國是訪問前夕，普亭就說中俄正建立特殊的關係。而這兩個專制政權領導人也都有類似的願景，希望他們國家重返過往的榮耀，而習近平當時出訪莫斯科就對普亭說：「我覺得我和您的性格很相似。」