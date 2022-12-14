日新安保戰略視中為「最大戰略挑戰」 北京斥為擴武找藉口

日本11月時隔20年二度主辦「國際觀艦式」（國際海上閱兵），首相岸田文雄（右）登上美軍航母「雷根號」。（Getty Images）

日本 執政聯盟自民黨及公明黨12日就國防三文件達共識，新版「國家安全保障戰略」中，將明載中國的動向對於國際秩序是「空前的最大戰略挑戰」，「國家防衛戰略」文件中，則首次列明日本保有攻擊敵方導彈基地的「反擊能力」。據了解，這是日本二戰後安保政策重大轉變，北京 當局斥其為擴武找藉口，中國官媒也展開撻伐。

日本經濟新聞報導，岸田文雄 政府最快將於周五在內閣會議上通過採納上述3份安保文件。

「國家安全保障戰略」係在2013年首次發表，當時將中國軍事動向表述為「國際社會的關切事項」，但在今次首度修訂中，則將中國列為「前所未有的最大戰略挑戰」。與中國「戰略互惠關係」的表述，則改為構建「具建設性的穩定關係」。新版的安保戰略也寫明，俄軍侵烏及台海衝突風險增加下，日本不能只依賴美軍，有必要建立自立的國防能力。

此外，國防三文件內容有關對中國的看法，自民黨主張應該使用「威脅」的字眼，但公明黨對此採慎重的看法。防衛戰略的草案當中，原本記載的陳述是「對我國以及區域住民是威脅」，但是自民黨及公明黨最後採取折衷的作法，保留「威脅」的字眼，但刪除「我國以及」這些文字，意在盡量淡化與中日關係的關連。

對於日本安保文件將中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」，中國官媒人民日報海外版13日刊登評論敦促日本「立即停止渲染周邊安全威脅、為自身強軍擴武尋找藉口的錯誤做法」。

同日，環球時報也發表「奉勸日本悠著點」的社評，稱日方釋放的信號是十分危險的。

環時社評表示，日兩黨採取折中方案，保留「威脅」二字但刪除了「我國」等文字，「意在盡量淡化與中日關係的關聯」。顯然他們都很清楚，在國家戰略文件上直接將自己的鄰國稱為「威脅」意味著什麼。

社評明白指出，「日本表現出來的不安全感很大程度上是裝出來的，就是為了給自己軍事鬆綁找藉口。日本在這個方向上每朝前拱一點，都牽動著整個東亞地區安全格局的裂變。12月13日也是南京大屠殺85週年的日子。但這一天，日本國內從政客到媒體，幾乎將全部注意力都放到了對擴軍備戰的討論，這在外界看來十分諷刺。這不僅錯誤而且危險，以此來指引國家安保戰略，必將把日本帶入一場危機四伏的野蠻漂流，眼瞅著盡頭就是一個巨大的黑暗漩渦。我們奉勸日本悠著點。 」