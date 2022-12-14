中印邊境衝突互控越界 解放軍：已穩控局勢

印度阿魯納恰爾邦達旺地區通往中國邊界的公路。中印邊防部隊九日在此區域發生衝突。（美聯社）

印度 與中國邊界衝突再起，兩國邊防軍9日在印中邊界中國稱藏南地區（印度稱阿魯納恰爾邦）爆發肢體衝突，雙方均有軍人受傷，但無人死亡，中印官員13日互控對方軍隊越界。這次衝突是中印自2020年6月於拉達克加勒萬河谷發生流血衝突以來，最嚴重的一次。

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法媒報導，印度國防部長辛格13日在國會證實，印中軍隊上周在印度東北的阿魯納恰爾邦發生對抗，並指責中國試圖在有爭議的喜馬拉雅山邊界「片面改變現狀，侵占達旺地區揚子的實際控制線」，衝突導致雙方軍人受傷。

辛格說，「隨後的對峙導致爆發肢體混戰，印軍勇敢阻止解放軍 進入我方領土，迫使他們撤退」，並稱印方沒有嚴重傷亡。

辛格說，當地印方與中方指揮官11日舉行會談討論此事，「中方被要求停止此類行為，以維護邊境 地區的和平與安寧。此事也已通過外交管道與中方交涉」。

印度國防部稍早發聲明說，雙方軍人在衝突後「立即離開該地區，兩國指揮官也緊急開會，按照恢復和平與安寧的結構性機制」討論這個問題。

1名印度軍方消息人士指出，至少6名印度軍人在衝突中受傷。印媒還援引未具名消息報導，這次衝突涉及約300名中國解放軍軍人持帶刺的棍棒越境，試圖拆除印方哨站，中國受傷人數更多。

中共解放軍西部戰區發言人龍紹華13日表示，事件是西部戰區邊防部隊在「中印邊境東段東章地區實控線中方一側」巡邏時，遭印軍非法越線攔阻，目前中印雙方已脫離接觸。龍紹華並稱，中方要求印方嚴格管控約束一線部隊，與中方一道共同維護邊境和平與安寧。

中國外交部發言人汪文斌13日表示，中印目前邊境局勢總體平穩，雙方一直通過外交和軍事管道保持溝通。

環球時報前總編輯胡錫表示，如果最終確認是「兩軍交火」，將是一次嚴重的定性。胡錫進表示，以往中印發生邊境摩擦，大多是印度方面先說出來，比如洞朗危機和加勒萬河谷衝突，都是印方先釋放到媒體上。胡錫進稱，按媒體報導，中印雙方衝突發生在9日，到今天已經過去3天，這期間中印官方都未公開證實上述消息並且表態，如果報導大體屬實的話，表明中印政府和兩軍都希望控制事件的影響，不讓它發酵，雙方有可能在商討如何處理此事。