我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中印邊境巡邏隊在5千米的高山爆發肉搏戰 6印度兵受傷

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

中印邊境衝突互控越界 解放軍：已穩控局勢

中國新聞組／北京14日電
印度阿魯納恰爾邦達旺地區通往中國邊界的公路。中印邊防部隊九日在此區域發生衝突。（美聯社）
印度阿魯納恰爾邦達旺地區通往中國邊界的公路。中印邊防部隊九日在此區域發生衝突。（美聯社）

印度與中國邊界衝突再起，兩國邊防軍9日在印中邊界中國稱藏南地區（印度稱阿魯納恰爾邦）爆發肢體衝突，雙方均有軍人受傷，但無人死亡，中印官員13日互控對方軍隊越界。這次衝突是中印自2020年6月於拉達克加勒萬河谷發生流血衝突以來，最嚴重的一次。

來源：YouTube

法媒報導，印度國防部長辛格13日在國會證實，印中軍隊上周在印度東北的阿魯納恰爾邦發生對抗，並指責中國試圖在有爭議的喜馬拉雅山邊界「片面改變現狀，侵占達旺地區揚子的實際控制線」，衝突導致雙方軍人受傷。

辛格說，「隨後的對峙導致爆發肢體混戰，印軍勇敢阻止解放軍進入我方領土，迫使他們撤退」，並稱印方沒有嚴重傷亡。

辛格說，當地印方與中方指揮官11日舉行會談討論此事，「中方被要求停止此類行為，以維護邊境地區的和平與安寧。此事也已通過外交管道與中方交涉」。

印度國防部稍早發聲明說，雙方軍人在衝突後「立即離開該地區，兩國指揮官也緊急開會，按照恢復和平與安寧的結構性機制」討論這個問題。

1名印度軍方消息人士指出，至少6名印度軍人在衝突中受傷。印媒還援引未具名消息報導，這次衝突涉及約300名中國解放軍軍人持帶刺的棍棒越境，試圖拆除印方哨站，中國受傷人數更多。

中共解放軍西部戰區發言人龍紹華13日表示，事件是西部戰區邊防部隊在「中印邊境東段東章地區實控線中方一側」巡邏時，遭印軍非法越線攔阻，目前中印雙方已脫離接觸。龍紹華並稱，中方要求印方嚴格管控約束一線部隊，與中方一道共同維護邊境和平與安寧。

中國外交部發言人汪文斌13日表示，中印目前邊境局勢總體平穩，雙方一直通過外交和軍事管道保持溝通。

環球時報前總編輯胡錫表示，如果最終確認是「兩軍交火」，將是一次嚴重的定性。胡錫進表示，以往中印發生邊境摩擦，大多是印度方面先說出來，比如洞朗危機和加勒萬河谷衝突，都是印方先釋放到媒體上。胡錫進稱，按媒體報導，中印雙方衝突發生在9日，到今天已經過去3天，這期間中印官方都未公開證實上述消息並且表態，如果報導大體屬實的話，表明中印政府和兩軍都希望控制事件的影響，不讓它發酵，雙方有可能在商討如何處理此事。

印度 邊境 解放軍

上一則

春節料上疫峰…與鍾南山唱反調 專家籲就地過年

下一則

中國民眾剛囤完黃桃罐頭 又瘋搶電解質水

延伸閱讀

胡錫進：北京現在是新冠爆發來全球最猛烈傳播速度之一

胡錫進：北京現在是新冠爆發來全球最猛烈傳播速度之一
中國前足球員染疫死 衛健委卻通報無新增死亡病例

中國前足球員染疫死 衛健委卻通報無新增死亡病例
胡錫進痛批中國衛健委：每日感染數字失真、乾脆不要報

胡錫進痛批中國衛健委：每日感染數字失真、乾脆不要報
中媒：48城不再查驗核酸 胡錫進：開放的速度超出預期

中媒：48城不再查驗核酸 胡錫進：開放的速度超出預期

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
富力集團總裁張力。（取材自南方+）

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

2022-12-12 21:49
習近平訪問沙烏地阿拉伯，受到王儲沙爾曼（右）高規格接待。（歐新社）

沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議

2022-12-08 22:48

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘