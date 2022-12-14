習近平、普亭「經常溝通」 年底前將再視訊會談

普亭（左）9月16日在上合組織領袖峰會場邊與習近平交談。（Getty Images)

俄國「新聞報」13日報導，俄國總統普亭 將在今年底前跟中國國家主席習近平 會晤，對2022年進行總結。報導指出，會晤可能以視訊方式進行。另外，南韓 外交部長朴振與中國外交部長王毅12日視訊會議後，雙邊決定共同促進習近平訪韓等領導人等級的交流。

克里姆林宮發言人佩斯科夫說，目前已知兩人會談日期和議題，但稍後才會正式宣布。他表示，習近平和普亭「經常溝通」。今年普亭與習近平曾兩度面對面會談，分別是二月北京冬奧期間，以及九月在烏茲別克舉行的上合組織峰會。

俄羅斯自二月出兵烏克蘭以來，已向中國進一步靠攏，並設法強化與非西方國家的政治、經濟和安全關係。

另據中央社報導，南韓外交部長朴振朴振12日下午與中國外交部長王毅進行約1小時15分鐘的視訊會議，討論雙邊關係、朝鮮半島問題與國際局勢等議題。南韓外交部在會後發布新聞稿表示，雙邊決定共同促進習近平訪韓等領導人等級的交流。但中國外交部在會後發表內容卻未提及習近平訪韓可能。

對於媒體詢問是否會先促進習近平訪韓，再來討論尹錫悅訪中，官員說明：「我方先邀請習主席訪韓，中方表示正在研議，也認同應持續協商。」「之後習主席才邀請尹總統訪中，理論上按照時間順序應該是如此。」但官員也表示，這次外長會談並未明確討論相關內容。

至於若習近平訪韓有困難，當局是否考慮由尹錫悅先訪中，官員表示目前還是以討論習近平訪韓為優先。