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亞太助卿康達訪北京 中媒：美需釋放更多善意

中國新聞組／北京13日電
美國亞太助卿康達。(歐新社)
美國亞太助卿康達。(歐新社)

中國外交部發言人汪文斌昨表示，外交部副部長謝鋒11至12日在河北廊坊與美國亞太助卿康達、白宮國安會中國暨台灣事務資深主任羅森柏格，舉行了「坦誠、深入、建設性的」會談。相對外交部的正面以對，有中媒評論稱「美國派『高級代表團』訪華了，但顯然還需釋放更多善意。」

來源:YouTube

據中國外交部網站發布訊息，汪文斌表示謝鋒與2位華府官員討論的內容，涉及妥善處理雙邊關係中的「台灣」等重要敏感問題，雙方進行深入溝通；雙方同意繼續保持溝通。

為美國國務卿布林肯明年初訪中之行鋪路，康達、羅森柏格近日先行訪問中國，這也是美國總統拜登和中國國家主席習近平上月舉行「拜習會」同意修補雙方關係後，美國首次派出高階代表團訪問中國。

汪文斌昨在外交部例行記者會指出，11日至12日，謝鋒在河北廊坊和來訪的康達、羅森柏格舉行會談。雙方圍繞落實中美元首峇里島會晤共識、推進中美關係指導原則磋商、妥善處理雙邊關係中的台灣等重要敏感問題、加強各層級交往和開展相關領域合作，進行了深入溝通，並就共同關心的國際和地區問題廣泛交換了意見。

汪文斌並稱，雙方一致認為，會談是「坦誠、深入、建設性的」，同意繼續保持溝通。

美國國務院上周表示，康達與羅森柏格將跟進中美元首會談達成的共識。另在結束訪問中國行程後，兩人將轉往南韓和日本

先前日本共同社就曾報導，美國代表團在此次訪問韓日期間，將與兩國協調對華政策、強化同盟關係。

新民晚報針對美日未來動向作出評論，稱儘管美方強調此次行程的主要任務是「管控兩國之間競爭，探索潛在合作領域」，但在一些領域，美國仍在渲染「中國威脅」，並試圖拉攏盟友共同遏制中國。 報導指出，美國在釋放接觸信號的同時，依舊玩起了「說一套做一套」的把戲，「事實上，在拉攏盟友對抗中國方面，美國似乎從未疲倦。」

中國外交部副部長謝鋒近日在河北與美國亞太助卿康達等人舉行會談，議題涉及台灣等重要...
中國外交部副部長謝鋒近日在河北與美國亞太助卿康達等人舉行會談，議題涉及台灣等重要問題，雙方進行深入溝通。(取材自中國外交部網站)

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