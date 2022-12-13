亞太助卿康達訪北京 中媒：美需釋放更多善意

美國亞太助卿康達。(歐新社)

中國外交部發言人汪文斌昨表示，外交部副部長謝鋒11至12日在河北廊坊與美國亞太助卿康達、白宮國安會中國暨台灣事務資深主任羅森柏格，舉行了「坦誠、深入、建設性的」會談。相對外交部的正面以對，有中媒評論稱「美國派『高級代表團』訪華了，但顯然還需釋放更多善意。」

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據中國外交部網站發布訊息，汪文斌表示謝鋒與2位華府官員討論的內容，涉及妥善處理雙邊關係中的「台灣」等重要敏感問題，雙方進行深入溝通；雙方同意繼續保持溝通。

為美國國務卿布林肯明年初訪中之行鋪路，康達、羅森柏格近日先行訪問中國，這也是美國總統拜登 和中國國家主席習近平上月舉行「拜習會」同意修補雙方關係後，美國首次派出高階代表團訪問中國。

汪文斌昨在外交部例行記者會指出，11日至12日，謝鋒在河北廊坊和來訪的康達、羅森柏格舉行會談。雙方圍繞落實中美元首峇里島會晤共識、推進中美關係指導原則磋商、妥善處理雙邊關係中的台灣等重要敏感問題、加強各層級交往和開展相關領域合作，進行了深入溝通，並就共同關心的國際和地區問題廣泛交換了意見。

汪文斌並稱，雙方一致認為，會談是「坦誠、深入、建設性的」，同意繼續保持溝通。

美國國務院 上周表示，康達與羅森柏格將跟進中美元首會談達成的共識。另在結束訪問中國行程後，兩人將轉往南韓和日本 。

先前日本共同社就曾報導，美國代表團在此次訪問韓日期間，將與兩國協調對華政策、強化同盟關係。