針對中國人？阿富汗華人酒店傳槍戰 擊斃3匪

阿富汗一間中國人經營的旅店12日遭襲發生槍戰。（路透）

阿富汗 首都喀布爾一家中國商務客常住旅館 12日發生攻擊案，神學士 （塔利班）政府發言人表示，多名武裝男子在旅館內開火，阿富汗安全部隊獲報趕赴現場，至少3名歹徒遭安全部隊擊斃。但有兩名外國人因試圖從旅館陽台逃跑跳下而受傷。

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路透報導，附近居民據報先是聽到一聲強烈的爆炸，接著傳出槍響。居民表示，這起攻擊案發生在中國客和其他外籍人士常住的旅館。

社群媒體轉傳的畫面顯示，人們在旅館低樓層窗戶大叫，旅館的招牌有中英文字樣，清楚可辨。其他的影片則顯示，火焰從另一區蔓延開來，可以看到濃濃的黑煙。

在喀布爾的中國公民王康（化名）目擊事發過程，他告訴瀟湘晨報，，遭襲擊酒店是由中國人所經營，「中國大使館已經出動人員去解救，現在槍戰基本結束了，大使館、安全部隊已經把被困中國人解救出來，有一個中國廚師受傷，現在都被送去醫院了。」

多家外媒也報導相關消息，路透援引兩名神學士消息人士的話，稱該酒店很受中國商務人士歡迎，一些中國人和其他國家的遊客經常入住。還有外媒宣稱，這起襲擊疑似針對中國人，並稱是神學士重新掌權之後，阿富汗第一次發生針對中國人的襲擊。這一消息尚未得到中方證實。