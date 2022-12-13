反制美晶片禁令 北京向WTO提訴訟、用「法律手段解決」

美國對中國實施晶片出口管制措施。(取材觀察者網)

中國針對美國對華晶片 (芯片)等出口管制措施，12日在世貿組織提起訴訟。商務部 指出，中方在世貿組織提起訴訟，是通過法律手段解決中方關注，是捍衛自身合法權益的必要方式。希望美方放棄零和博弈思維，及時糾正錯誤做法，停止擾亂晶片等高科技產品貿易，維護中美正常經貿往來，維護全球晶片等重要產業鏈供應鏈穩定。

觀察者網報導，商務部強調，美方近年來不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，威脅全球產業鏈供應鏈穩定，破壞國際經貿秩序，違反國際經貿規則，違背基本經濟規律，損害全球和平發展利益，是典型的貿易保護主義做法。

另央視新聞據外交部網站消息，外長王毅 12日同南韓外長朴振舉行視頻會晤。王毅表示，今年是中韓建交30周年。中方願同韓方堅持睦鄰友好大方向，加強戰略溝通，聚焦合作共贏，推動中韓關係健康穩定發展，保障產供鏈安全暢通，維護國際自由貿易體系，加強在區域和全球性問題上的協調合作。