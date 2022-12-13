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中房地產富豪涉賄在英被捕 或將引渡至美受審

記者陳言喬／綜合報導
富力集團總裁張力。（取材自南方+）
富力集團總裁張力。（取材自南方+）

中國房地產富豪、富力地產創始人、聯席董事長及總裁張力傳出在英國被控涉嫌行賄被捕，美國指控張力透過提供回扣和資金方式拿下加州商務合同，要求引渡。富力集團12日深夜已證實此事，富力集團並稱正針對此錯誤指控採取法律行動。

來源：YouTube

12月12日夜間，市場傳聞稱，富力集團總裁張力在英國被抓捕。富力集團深夜在官方微信帳號發布聲明，證實該傳聞的真實性。富力在聲明中稱，張力因在中國宴請美國舊金山市前公共事業部主管Mohammed Nuru，及為其提供酒店住宿而被指控涉嫌行賄。

據稱，Nuru在2018年應邀去中國旅行，居住五星級酒店，費用由中國一家開發商的承包商全包。他還在中國參觀這位開發商創辦人的私人宅邸，並接受了一瓶價值2000美元的葡萄酒，但並未依法上報。

第一財經報導，此前的相關報導顯示，11月30日，張力被倫敦警方逮捕，正面臨美國司法引渡程序；而被捕原因是被美國指控涉嫌行賄透過提供回扣拿下在加州的商務合同。張力以1500萬英鎊（約1.28億人民幣）保釋，並向美方就引渡提出異議。據了解，1500萬英鎊的保釋金創下了英國紀錄。

據了解，張力目前被監視居住於倫敦塔橋公寓43層，公寓內部有5張床，由前軍事人員每12小時輪班站崗，並設有監控攝像頭。

張力於1993年投身房地產行業，聯手香港富商李思廉一起在廣州創辦富力集團，將公司打造為華南地產圈代表房企之一。2010年2月，張力入選「富比世」全球億萬富豪榜，排第556名。2013年新財富中國富豪榜以223億人民幣排名第15。

富力在2020年銷售金額超過1300億人民幣，躋身千億房企陣營。在經歷了2020年的高光時刻後，富力很快陷入流動性困境，最終發生債務違約，成為爆雷房企之一。不過，公司在大量資產出讓以及債務重組後，已獲得喘息之機。

2022年11月10日，富力地產發布公告稱，8筆公司債券的整體展期事項通過了債券持有人會議的表決通過，展期後8筆公司債券的加權平均到期期限從約4個月成功延長至3年以上。

隨著境內債券整體展期的實現，富力成為目前中國境內首家實現境內及境外債券全部整體展期成功的房企，展期債務合計約人民幣466億元。

富力表示，截至2021年底，公司擁有土地儲備總可售面積約5000萬平方米；在2022年，共有超200個專案可供銷售，可售資源約為2200億元。同時擁有大量投資物業及酒店組合，並在全中國多地、尤其是大灣區範圍內，有較多城市更新項目資源儲備。

債券 英國 加州

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