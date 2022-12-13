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中印邊境再傳衝突 雙方士兵輕傷、官方都不提

中國新聞組／北京13日電
印度與中國軍隊2020年6月也曾在拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan Valley）發生搏鬥。圖為加萬谷的衛星照片。美聯社
印度與中國軍隊2020年6月也曾在拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan Valley）發生搏鬥。圖為加萬谷的衛星照片。美聯社

國際亞洲新聞社（ANI）12日引述消息人士報導，印度與中國軍隊9日在印度阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺（Tawang）地區爆發衝突，導致雙邊少數軍人受輕傷。中國及印度外交部皆未對此事回覆詢問。

印度論壇報12日稱，事件發生在達旺地區的揚子（Yangtse），當地接近邊境實際控制線（Line of Actual Control，LAC）。中印軍隊9日在印度阿魯納查省（中國稱藏南）交火，數名印度及中國士兵在衝突中受傷，沒人死亡。

俄衛網12日引述印媒得到的軍方消息，8至9名印軍在事件中骨折受傷，事發時中國有逾600名解放軍在該區，造成「數名」解放軍受傷。消息稱印軍以「堅定及果斷的態度」面對解放軍，「是次對抗導致雙方數人受傷」。

而中國外交部、媒體未就事件報導。

路透報導，印度與中國軍隊2020年6月也曾在拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan Valley）發生搏鬥。當時印度方面有20名軍人死亡，中國也有人員傷亡，但未公布數字。兩軍都增派人員、武器和補給至這片高海拔地區。

印度方面稱與中國共享長逾3000公里、未完全劃定的邊界，兩軍之前遵守長期以來的協議，避免在「中印實際控制線」這條實際邊界沿線使用任何槍砲。

印度 解放軍 邊境

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