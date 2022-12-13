青島要申辦世界盃？媒體吐槽：國足踢不進會內賽

青島喊出要申辦世界盃的計畫。圖為青島隊主場國信體育場。 (取材自維基百科)

卡達世界盃 進入四強激戰之際， 傳出青島要申辦世界盃；但專家分析，最快2034年世界盃才能再次在亞洲舉辦，以現有條件而言，是「幾乎不可能完成的任務」。另有中國媒體大酸特酸，稱中國國家男子足球 隊（國足）根本打不進會內賽。

中國新聞周刊報導指出，近日，青島市發布「十四五」時期全國足球發展重點城市建設方案，稱青島將積極申辦世界盃等重大國際賽事和中國足協系列賽事。目前，青島是全中國所有足球發展重點城市中，唯一一個公開喊出要申辦世界盃的城市。

值得注意的是，所謂「十四五」時期指的是2021年至2025年。但據7度報導世界盃的資深體育評論人馬德興表示，要在這個期間完成申辦世界盃的任務，「在現有條件下幾乎不可能完成」。

馬德興分析，國際足聯有世界盃在各大洲輪流舉辦的慣例，剛舉辦過世界盃的大洲，未來2屆都不得舉辦。今年世界盃在卡達舉辦，意味著最早2034年，世界盃才能再次在亞洲舉辦。

他說，即使國際足聯打破慣例將2030年世界盃舉辦權放在亞洲，依時程2024年就要選出舉辦地。目前僅剩一年多時間，但中國國內尚無任何申辦跡象。

此外，要申辦世界盃還要有另一個務實考量，中國新聞周刊表示，業內人士透露，中國國足再次打進世界盃會內賽，可能才是中國申辦世界盃的開始。國足上一次也是唯一一次進入世界盃會內賽是2002年。雖然世界盃舉辦國將自動獲得會內賽參賽資格，但這屆卡達花2200億美元辦世界盃，卻在小組賽中連輸、僅進一球，被廣大球迷戲稱為「最慘東道主」，成為中國的前車之鑑。

報導說，2026年世界盃將由美國、加拿大、墨西哥3國聯合舉辦，屆時會內賽參賽球隊將從32隊擴至48隊，提高國足打入決賽圈的機會；但從國足今年在世界盃預選賽中1：3慘敗給越南 的戰績來看，充滿不確定性。