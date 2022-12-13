我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

加密貨幣平台FTX執行長被捕 將引渡回美 史丹福父母受牽連

青島要申辦世界盃？媒體吐槽：國足踢不進會內賽

中國新聞組／北京14日電
青島喊出要申辦世界盃的計畫。圖為青島隊主場國信體育場。 (取材自維基百科)
青島喊出要申辦世界盃的計畫。圖為青島隊主場國信體育場。 (取材自維基百科)

卡達世界盃進入四強激戰之際， 傳出青島要申辦世界盃；但專家分析，最快2034年世界盃才能再次在亞洲舉辦，以現有條件而言，是「幾乎不可能完成的任務」。另有中國媒體大酸特酸，稱中國國家男子足球隊（國足）根本打不進會內賽。

中國新聞周刊報導指出，近日，青島市發布「十四五」時期全國足球發展重點城市建設方案，稱青島將積極申辦世界盃等重大國際賽事和中國足協系列賽事。目前，青島是全中國所有足球發展重點城市中，唯一一個公開喊出要申辦世界盃的城市。

值得注意的是，所謂「十四五」時期指的是2021年至2025年。但據7度報導世界盃的資深體育評論人馬德興表示，要在這個期間完成申辦世界盃的任務，「在現有條件下幾乎不可能完成」。

馬德興分析，國際足聯有世界盃在各大洲輪流舉辦的慣例，剛舉辦過世界盃的大洲，未來2屆都不得舉辦。今年世界盃在卡達舉辦，意味著最早2034年，世界盃才能再次在亞洲舉辦。

他說，即使國際足聯打破慣例將2030年世界盃舉辦權放在亞洲，依時程2024年就要選出舉辦地。目前僅剩一年多時間，但中國國內尚無任何申辦跡象。

此外，要申辦世界盃還要有另一個務實考量，中國新聞周刊表示，業內人士透露，中國國足再次打進世界盃會內賽，可能才是中國申辦世界盃的開始。國足上一次也是唯一一次進入世界盃會內賽是2002年。雖然世界盃舉辦國將自動獲得會內賽參賽資格，但這屆卡達花2200億美元辦世界盃，卻在小組賽中連輸、僅進一球，被廣大球迷戲稱為「最慘東道主」，成為中國的前車之鑑。

報導說，2026年世界盃將由美國、加拿大、墨西哥3國聯合舉辦，屆時會內賽參賽球隊將從32隊擴至48隊，提高國足打入決賽圈的機會；但從國足今年在世界盃預選賽中1：3慘敗給越南的戰績來看，充滿不確定性。

世界盃 足球 越南

上一則

張文宏籲長者：疫情最後一程 這1個月不跳舞、不打牌

下一則

中印邊境再傳衝突 雙方士兵輕傷、官方都不提

延伸閱讀

發18黃牌惹議 西班牙裁判不准執法世足賽剩餘賽事

發18黃牌惹議 西班牙裁判不准執法世足賽剩餘賽事
卡達跨性別公主憂心留母國遭迫害 流亡獲英庇護

卡達跨性別公主憂心留母國遭迫害 流亡獲英庇護
世足賽／關注梅西「最後一舞」阿根廷民眾無暇抗議通膨

世足賽／關注梅西「最後一舞」阿根廷民眾無暇抗議通膨
傳青島要申辦世足賽 中媒吐槽國足踢不進會內賽

傳青島要申辦世足賽 中媒吐槽國足踢不進會內賽

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
胡胡在「歐洲之翼」服務期間工作照。 （取材自上游新聞）

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

2022-12-06 06:00
習近平訪問沙烏地阿拉伯，受到王儲沙爾曼（右）高規格接待。（歐新社）

沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議

2022-12-08 22:48

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿