包機出海搶訂單 行動擴至9省 目標歐洲、東盟

11月23日夜晚，佛山市經貿代表團登上前往法蘭克福的航班。（取材自南方網）

隨著中國疫情 防控措施優化調整，各地正緊鑼密鼓部署「拚經濟」。在浙江各地政府率先開啟「千團萬企」出海搶訂單後，不只江蘇、廣東、四川跟進，從東部沿海經濟大省到中西部地區，至少9省吹響號角，一場場包機出海行動陸續展開，歐洲、東盟為主要目的地。

澎湃新聞報導，截至目前，至少已有廣東、浙江、江蘇、福建、四川、湖南、海南、山東、安徽等9省份組織或計畫組織外貿企業赴海外「搶訂單、拓市場」。

據報導，中國農業大學經濟管理學院經濟貿易系主任李春頂表示，和此前政府搭建的很多經貿合作的平台一樣，此輪組織經貿團出海的行動正是政府積極搭台牽線、幫助企業「走出去」的重要表現，在當下階段，更有利於主動出擊，形成合力，共同擴大對外的貿易和投資，從實際效果看，確實可以對企業拓展經貿往來起到作用，「是值得提倡和鼓勵的」。

浙江率先開啟「千團萬企拓市場搶訂單行動」，透過包機、拼機、航班等模式組織超過1萬家企業赴境外參與經貿活動。江蘇、廣東及四川則出動省級層面組織的境外商務團，幫助企業抱團出海搶訂單。

海南則是創造了疫情以來全國首個由省領導率團赴境外招商的先例。據海南日報報導，12月9日，由副省長倪強率團的海南省政府代表團從海口出發，將先後在香港和德國開展招商推介。

值得注意的是，歐洲、東盟、日本、南韓 為此輪出海的主要目的地。受訪專家認為，這是由於上述國家和地區是中國主要貿易夥伴，海關總署最新數據顯示，今年前11月，東盟為中國第一大貿易夥伴，其次分別為歐盟、美國、南韓。

近期疫情防控政策的優化調整，在中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明看來，從客觀上使得政府組織企業出海變得更有操作性和自由度。

白明指出，「政府部門助企紓困 ，主動作為，幫助企業出海，這也是做好服務的體現，但這種辦法不是常態，只是特殊時期的權宜之計，因為它受到的限制也很多。」