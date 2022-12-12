習近平出席中東「三環峰會」王毅： 外交創舉

12月7日至10日，中國國家主席習近平對沙烏地阿拉伯進行國事訪問。訪問結束之際，外交部長王毅（右）向隨行記者介紹此訪情況。（新華社）

中國國家主席習近平 日前赴沙烏地阿拉伯國事訪問並出席中阿、中海、中沙領導人「三環峰會」。中國外交部長王毅 稱習近平這次訪問是新中國成立以來對阿拉伯世界規模最大、規格最高的一次外交行動，是中國外交的又一重大創舉。不過中海發表的聯合聲明提及涉及阿聯酋與伊朗 間三個爭議島嶼主權問題，伊朗為此召見中國駐伊朗大使向中方表達「強烈不滿」。

習近平7日至10日應沙烏地阿拉伯國王沙爾曼邀請，赴利雅得出席首屆中國—阿拉伯國家峰會、首屆中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，和近20位阿拉伯國家領導人舉行雙邊會面，並對沙國進行國事訪問，中阿元首同時簽署全面戰略夥伴關係協議等，習近平並同海合會國家領導人發表「中海峰會聯合聲明」。

新華社報導，王毅在訪問結束之際向隨行記者介紹此訪情況時稱，習近平此行是新中國成立以來對阿拉伯世界規模最大、規格最高的一次外交行動，是中共20大後中國特色大國外交又一輪成功實踐。國內外輿論普遍認為習近平出席中阿、中海、中沙領導人「三環峰會」，體現了中阿雙方面對全球挑戰加強團結協作的戰略抉擇，譜寫了中阿關係嶄新的歷史篇章。

王毅表示，習近平並同海合會國家領導人發表「中海峰會聯合聲明」，提出未來3到5年中海合作五大重點領域，並稱習近平此行進一步夯實了中海政治互信，深化了中海利益融合。

不過，美國之音報導，伊朗外交部官員10日在德黑蘭召見中國駐伊朗大使常華，就中海峰會聲明涉及阿聯酋與伊朗之間大通布、小通布和阿布穆薩島三個有爭議島嶼向中方表達「強烈不滿」。聲明中稱「雙方領導人強調支持一切和平努力，包括阿拉伯聯合酋長國旨在根據國際法準則進行雙邊談判以和平解決三島問題的倡議和努力，從而根據國際法理解決該問題」。

英國軍隊1971年從中東地區撤軍後，伊朗至今實際占領著這三個島嶼。阿聯酋領導人從那時起就一直強調這三島屬於阿聯酋，但伊朗拒絕就此舉行談判或對話。

報導說，雖然習近平與海灣國家領導人簽署的聯合聲明中並未點名伊朗，但是呼籲根據國際法準則進行雙邊談判，並根據國際法理解決問題，實際與伊朗拒絕談判的立場形成了尖銳對立。

不過由於伊朗與中國關係也相當密切，伊朗外交部並未像對待西方國家那樣，公開宣布「召見」中國大使，以表達「抗議」或「譴責」，而是宣布中國大使「拜會」了一位外交部官員，伊朗方面向中方表達了「強烈不滿」。