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江澤民圓遺願 骨灰撒入江海

記者賴錦宏／綜合報導
遵照江澤民遺願，中央書記處書記蔡奇等人和江澤民夫人王冶坪等親屬11日護送他的骨灰在長江入海口撒入大海。（新華社）
遵照江澤民遺願，中央書記處書記蔡奇等人和江澤民夫人王冶坪等親屬11日護送他的骨灰在長江入海口撒入大海。（新華社）

根據中國官方發布，當局遵照已故中共前總書記江澤民及其親屬的意願，江澤民的骨灰11日在長江入海口撒入大海。

來源：YouTube

江澤民11月30日在上海逝世，享壽96歲。當局於12月6日在北京人民大會堂為其舉辦追悼會，中共總書記習近平致悼詞。

據新華社報導，「江澤民是徹底的唯物主義者。他生前留下意願，自己的骨灰撒在長江和大海」。25年前，中共第二代領導人鄧小平1997年逝世後，骨灰也是按照其生前意願撒入大海。

據報導，中共中央政治局常委蔡奇等官員和江澤民夫人王冶坪等親屬護送骨灰撒放。

11日上午，江澤民生前長期工作的中南海下半旗誌哀。來福堂裡，白色幕布上，懸掛江澤民的彩色遺像。遺像下方，擺放江澤民骨灰盒，上面覆蓋中共黨旗。8時10分，江澤民親屬捧著遺像、骨灰盒和花圈，緩步走出來福堂。11時5分，載護江澤民骨灰的專機抵達上海虹橋機場。骨灰由靈車載護前往吳淞軍港碼頭。

報導提到，由於江澤民的故鄉在揚州，故以軍艦揚州艦載護骨灰盒。11日中午12時35分，揚州艦抵達長江入海口水域，江的親屬將江的骨灰和花瓣撒向江海。

遵照江澤民遺願，中央書記處書記蔡奇等人和江澤民夫人王冶坪等親屬11日護送他的骨灰...
遵照江澤民遺願，中央書記處書記蔡奇等人和江澤民夫人王冶坪等親屬11日護送他的骨灰在長江入海口撒入大海。（新華社）

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