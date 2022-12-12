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拜習會後華府首派高階代表團 美2高官訪華 為布林肯鋪路

中國新聞組／北京12日電
圖為康達（左）、羅森柏格（右）資料照片。（ 取材自觀察者網）
圖為康達（左）、羅森柏格（右）資料照片。（ 取材自觀察者網）

美國國務院當地時間10日宣布，美國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）與國家安全委員會中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）11日至14日訪問中國、南韓和日本。這是上月「拜習會」同意修補雙方關係後，華府首次派出高階代表團，被解讀是為布林肯明年初訪華鋪路。

觀察者網報導，據美國務院網站發布的公告，訪華期間，這一高級代表團將跟進中美元首上月在印尼20國集團（G20）峰會的會晤成果，美方官員將「持續以負責任的方式管控美中競爭，並探索潛在合作領域」。

結束訪華行程後，康達與羅森柏格將前往南韓和日本，就一系列區域和雙邊問題舉行磋商。

公開資料顯示，康達在亞太地區有豐富的外交資歷，多年來歷任美國駐華大使館代表團副團長、白宮國家安全委員會亞洲事務高級主任等，目前兼任美國務院中國與蒙古國事務辦公室主任，通曉中文及日語。羅森柏格曾為歐巴馬時期美國國家安全委員會中國和朝鮮半島事務負責人，其「中國事務資深主任」一職位是美國總統拜登去年在國家安全委員新設的兩個直接與中國相關的職位之一。

上月14日，中國國家主席習近平和美國總統拜登在印尼舉行了歷時3小時12分的面對面會晤，康達和羅森柏格兩人都在隨行參會的美方人員名單中。此次會晤後，美國方面也放出布林肯將訪華的風聲，中方對此表示歡迎。

據報導，布林肯日前透露，訪問時間點可能落在明年1月或2月，屆時將與中方重點討論兩國元首會面時提出的雙邊議題、地區事務以及衛生安全、氣候變化等全球事務。若順利成行，布林肯將是繼美國氣候變遷特使柯瑞、副國務卿薛曼之後，第三位訪問中國的拜登政府高層官員。

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯日前表示，北京當局正在處理國內的經濟挑戰，現階段尋求更穩定和可預測的美中關係，最不需要的就是「與美國維持公開的敵對關係」。

國務院 布林肯 拜登

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