我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

王岐山重申開放：中國堅持經濟全球化

記者林則宏／綜合報導

中共高層近來頻頻公開宣示將持續推動對外開放。據新華社報導，中國國家副主席王岐山10日在第四屆外灘金融峰會開幕式上視訊致辭時表示，儘管近年來逆全球化暗流湧動，但中國不為所動，對外開放的大門愈開愈大。

王岐山說，「我們將堅持對外開放的基本國策，堅持經濟全球化正確方向，深度參與全球產業分工和合作，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係，推動建設開放型世界經濟。完善國內國際雙循環，既有利於增強中國經濟的韌性，也是對世界的積極貢獻。」

王岐山指出，中共20大開啟了以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興的新征程。他強調，將著力推動高質量發展，著力構建高水平社會主義市場經濟體制，著力推進高水平對外開放。

在這場金融論壇上，王岐山還重申，「百業興則金融興，百業穩則金融穩」。中國將繼續強化金融穩定保障體系，守住不發生系統性風險底線；繼續深化金融供給側結構性改革，更好引導各類金融資源服務實體經濟；繼續擴大金融領域開放，為全球資本參與中國經濟增長、分享中國發展機遇創造良好條件。

中國國務院總理李克強9日在安徽省黃山市與世界銀行行長、國際貨幣基金總裁等六大國際經濟組織負責人舉行第七次「一加六」圓桌對話會時也提到，「中國開放的大門會愈開愈大，堅定不移推進高水平對外開放」。

中共 國務院 李克強

上一則

專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

下一則

港增1.4萬宗確診 院舍速送密接者 染疫者卻等3天

延伸閱讀

王岐山：逆全球化下 中國對外開放的大門愈開愈大

王岐山：逆全球化下 中國對外開放的大門愈開愈大
世足賽／與葡萄牙爭4強 摩洛哥能否延續「鐵壁驚奇」？

世足賽／與葡萄牙爭4強 摩洛哥能否延續「鐵壁驚奇」？
暗潮湧動（一一）

暗潮湧動（一一）
習近平率高官送江澤民火化 官媒：胡錦濤也去送別

習近平率高官送江澤民火化 官媒：胡錦濤也去送別

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
中國早前將過多資源投注在大規模核酸檢測與封控，恐難以應對日後一旦爆發的新冠疫情。圖為廣州市荔灣區一處核酸檢測點。中新社

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

2022-12-03 10:24
胡胡在「歐洲之翼」服務期間工作照。 （取材自上游新聞）

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

2022-12-06 06:00

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室