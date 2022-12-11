李克強沒戴口罩與外賓遊黃山 媒體「依舊」沒報導

國務院總理李克強（右四）9日下午帶領6名國際經濟組織負責人前往安徽黃山遊玩，從網傳的畫面可見，李克強與外賓均未佩戴口罩，其間更和圍觀拍攝的民眾互動。(新華社)

中國推行優化防疫新10條放棄清零後，國務院 總理李克強 9日帶領6大國際經濟組織負責人遊黃山。社交平台流傳的短片顯示，李克強一行都沒戴口罩 ，他笑著跟民眾說，來這裡合影是表示「開放的中國，歡迎各方來客」，不過，如同往常，中國媒體未報導這段影片。

據中央社報導，李克強8日至9日在安徽省黃山市與世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）、國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）等6位國際經濟組織負責人，舉行第7次「1+6」圓桌對話會。

國務院總理李克強9日下午帶領6名國際經濟組織負責人前往安徽黃山遊玩，從網傳的畫面可見，李克強與外賓均未佩戴口罩，其間更和圍觀拍攝的民眾互動。(取材自推特)

推特多支手機影片顯示，會議結束後，李克強9日下午帶領6位外賓遊黃山，他們全程未戴口罩，一行人數度受到民眾包圍拍攝，李克強顯得心情很好。

報導指，李克強向民眾逐一介紹外賓，表示他們到黃山這裡來合影，也是表示「開放的中國，歡迎各方來客」。民眾隨即鼓掌叫好，向外賓高呼「歡迎、welcome」。

李克強還說，「疫情之後，會有更多的客人，國內的，國際的，來看看這個世界上的名山，看看人類自然和文化的遺產」。他問民眾以前來過黃山嗎？很多民眾高喊來過。

另據香港01報導，近日不少遊客在安徽黃山遊玩時，偶遇外交部發言人汪文斌。據多段網傳影片顯示，汪文斌身著黑色商務服裝、穿著一對黑色皮鞋在黃山爬山。

有遊客在安徽黃山遊玩期間偶遇外交部發言人汪文斌。（影片截圖）

汪文斌雖然有佩戴口罩，但還是被不少遊客認出並紛紛對他打招呼、拍攝錄影，汪文斌期間亦有招手致意。影片引起不少關注，不少網民都稱他「汪叔氣質是真的好」、「戴著N95/KN95爬山是真的厲害」。