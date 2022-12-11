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中籲美尊重世貿裁決 糾正鋼鋁稅

中國新聞組／北京11日電

中國商務部新聞發言人10日表示，世界貿易組織（WTO）專家組就中國訴美鋼鋁232關稅措施世貿爭端案發布報告，裁定美相關措施違反世貿規則，駁回美援引世貿組織安全例外條款進行的抗辯，中方對專家組作出的客觀、公正裁決表示讚賞。

然而，WTO這一裁決卻引起美方的憤怒，美國貿易代表辦公室（USTR）稱，美方不同意世貿組織的「錯誤解釋和結論」，拜登政府更揚言不會因此取消關稅，還聲稱世貿組織的爭端解決制度需要進行根本性改革。但根據世貿組織規則，如果美國不遵守其裁決，提出訴訟的國家也有權對美國徵收報復性關稅。

新華社報導，商務部新聞發言人說，2018年以來，美國對部分世貿成員的鋼鋁產品選擇性加徵關稅，以「國家安全」之名，行單邊主義、保護主義之實，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制。該措施不僅受到眾多世貿成員的共同反對，也在美國國內遭到廣泛批評；事實證明，安全例外條款不是單邊主義、保護主義的「避風港」。

這位發言人說，中方希望美方尊重專家組裁決和世貿組織規則，盡快糾正違規措施，與中方和其他世貿成員相向而行，共同維護多邊貿易體制。

觀察者網報導，世貿組織專家組報告回應了中國、挪威、瑞士和土耳其與美方的爭端。指美方有關國家安全的主張「並不合理」，川普時期施加的關稅並非「在戰爭時期或國際關係中的其他緊急情況下」實施，因此不能援引世貿組織安全例外條款來破壞其貿易承諾。

關稅 商務部 WTO

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