晶片禁令效應 美半導體廠在中大裁員

美國半導體設備大廠科林研發啟動對中國區團隊進行裁員。（取自科林研發網站)

美國半導體設備大廠科林研發（Lam Research）啟動對中國區團隊進行裁員 ，第一波裁員比率占一成，後續還將擴大裁員規模。科林是全球市值第4大半導體設備商，中國貢獻度最大，營收 占比達30%，不過美國擴大對中國晶片 禁令，科林無法繼續向中國出售相關半導體技術與設備，瘦身後下一步會否撤離，有待觀察。

芯智訊援引知情人士說法指出，科林研發已開始裁員，其中服務中國國內兩家存儲晶片大廠的團隊受到較大影響。目前是「自願申請」離職，可以拿到N+5或N+6的補償，比率在10%左右。預計在12月中旬之後，可能將會有更大規模的裁員，具體裁員比率未知。

今年10月7日美國商務部工業和安全局（BIS）發布一套新的半導體出口限制措施草案，對於使用美國先進製程、高性能運算技術與高端半導體設備製造的產品出口中國進行管制。業界認為這堪稱美國10年來範圍最大的出口管控。

受到新規影響，科林研發無法向中國廠商提供14/16nm以下非平面晶體管邏輯晶片、128層以上3DNAND、18nm製程以下DRAM晶片所需的半導體設備和技術，除非獲得美國商務部同意。而中國是科林研發重要客戶。據科林研發於10月公布的2023會計年度第1季（截至2022年9月25日）財報顯示，當季柯林研發營業收入達到51億美元，而中國是其收入最大貢獻者，占總營收的30%。

而美國新禁令預計讓科林研發業績受到重創。彭博報導，科林研發集團首席執行官艾傑爾（Timothy Archer）在財報會上透露：美國政府新的出口管制政策預計將給公司2023年營收造成20億至25億美元的影響。

而有鑑於科林研發今年營收預計將達到逾180億美元，這意味著其中國市場收入屆時或將幾乎減半。該公司首席財務官道格（Doug Bettinger）表示，如果不是美國晶片禁令影響，第2季業績預期會高得多。

據科林研發公布各季數據來看，2021年科林研發營收約為165.24億美元。