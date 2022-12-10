中首架C919客機交付東航 波音、空客發文祝賀

C919抵達上海虹橋機場後，機組人員在客艙門前合影。(中新社)

中國首架國產C919客機9日上午交付給東方航空 。這也是這款飛機歷經十餘年研製後，終於宣告交機給客戶。首架C919可望最早於2023年春正式投入北上廣深航線行進商業載客運營。波音中國、空客都發文祝賀。

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綜合媒體報導， 9日上午，研製C919的中國商飛公司向中國東方航空交付全球首架C919大型客機。在交付儀式上，中國商飛向東航 交付C919全球首架紀念鑰匙，頒發飛機銷售證；中國民航局向東航頒發國籍登記證、單機適航證（AC證）和電台執照。

這架註冊號為B-919A的客機，11時39分從上海浦東機場 起飛，12時2分飛抵上海虹橋機場。

中國首架國產C919飛機從上海浦東飛至虹橋機場。(香港中通社)

C919機身前部印有「全球首架」的「中國印」標識和對應的英文。東航介紹，飛機註冊號中的B代表中國民航飛機，919和型號名稱契合，A則有首架之意，凸顯這一全球新機型、全球首架的非凡意義。

東航機務工程部副總經理史宏偉介紹，C919配備了中國首次自主研製的超臨界機翼，相比傳統翼型可以有效減少飛行阻力，「我們C919的設計更加先進，例如流線型的機頭設計配置了4塊大面積雙曲面造型的擋風玻璃，這不僅為駕駛員提供了更廣闊的視野，同時也有助於減少空氣阻力，讓飛機更加省油，和同類型飛機相比，油耗預計可以減少20%。」

C919同時擁有國際先進的航電系統，全機採用電傳操縱，飛行員的操作可以實現高度集成化，經過系統培訓之後很快就可以勝任駕駛工作。

12月9日，中國國產大型客機C919全球首架交付儀式在上海舉行。中國商飛向中國東航交付C919全球首架紀念鑰匙，頒發飛機銷售證。 (中新社)

由於C919是全球首發機型，在獲得中國民航局初始批准的基礎上，東航還要開展100小時以上的空機驗證試飛，以對飛機的運行安全性、維修可靠性以及各項運行保障能力進行驗證和確認。東航將向局方申請「運行規範」，以獲得C919飛機投入商業運行的最終批准。

報導指出，C919於2007年立項，首架原型機於2015年11月完成總裝下線，2017年5月成功首飛。經過6架試飛機5年多的試飛工作，今年8月1日，中國商飛宣布C919完成取證試飛。今年9月29日，C919取得中國民航局型號合格證（TC證），11月29日取得中國民航局生產許可證（PC證）。

首架C919交付給東方航空，象徵這款中國國產客機即將投入使用。（取材自央視新聞）

業內人士認為，C919的正式交付意味著歷經幾代人的努力，中國民航運輸市場將首次擁有中國自主研發的噴氣式乾線飛機，大飛機事業邁入規模化系列化發展新征程。與此同時，這也是三十多年來，全球民航運輸市場迎來的最新一款全新研製的單通道幹線飛機。