我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

台酒證實：台啤12月出口中國130萬訂單 遭全數暫停

C919首飛機組初體驗：平穩噪聲小、座位寬敞

中國新聞組／北京10日電
首架C919交付給東方航空，象徵這款中國國產客機即將投入使用。（取材自央視新聞）
首架C919交付給東方航空，象徵這款中國國產客機即將投入使用。（取材自央視新聞）

12月9日12時2分，東航接收的全球首架C919飛機，執行調機航班MU919航班，平穩飛抵上海虹橋機場。飛機穿過象徵民航最高禮儀的水門，正式加入東航機隊大家庭。虹橋機場塔台管制員向執飛機組打了個招呼稱「祝國產大飛機越飛越好」。

東航飛行部副總經理趙宏兵表示，首次執飛體驗非常棒。(取材自金羊網)
東航飛行部副總經理趙宏兵表示，首次執飛體驗非常棒。(取材自金羊網)

資料來源:YouTube

羊城晚報報導，MU919航班是當天11時39分從上海浦東機場起飛的，此次首秀飛行，中國東航選派了3名資深機長執飛。

東航飛行部副總經理趙宏兵表示，首次執飛體驗非常棒。得益於C919良好的氣動特性和飛機操控品質，起降操控都比較平穩，包括噪聲很小、穩定性好等等。

中國商用9日正式交付C919給東方航空。圖為C919的公務艙和經濟艙。（香港中通...
中國商用9日正式交付C919給東方航空。圖為C919的公務艙和經濟艙。（香港中通社）

踏進C919飛機艙門，客艙內光線明亮。參與首飛的乘務長毛文婷介紹，機艙的燈光設置有幾種模式，包括明亮的登機模式，溫馨的用餐模式，還有七彩模式，不同的場景運用希望給旅客帶來不一樣的舒適體驗。C919也配置有可布置嬰兒搖籃的區域。

而對於空乘人員來說，操作燈光系統和娛樂系統都非常簡單，乘務員面板全是中文系統，而目前其他主流窄體機主要是進口機型，操作界面為英文。

C919大型客機的內裝。(新華社)
C919大型客機的內裝。(新華社)

C919配備了兩艙布局，共164座（8個公務艙和156個經濟艙），均選用自主研發的國產客艙座椅，後靠可達120度、前後座椅間距超過1米。

毛文婷指出，以往很多乘客坐飛機都不願意選中間位置，因為感覺比較逼仄，而C919經濟艙三聯座的中間座位，比兩邊還寬1.5cm，這樣會讓乘客的體驗更舒適，也能打破大家不願意選中間座的局面。

C919的公務艙餐點。(取材自金羊網)
C919的公務艙餐點。(取材自金羊網)

報導指出，目前C919客艙擁有2.25米的過道高度，單曲圓弧造型設計的下拉式行李艙設計，也能給旅客提供更大的頂部和前方視覺空間。而在C919發動機啟動後，客艙內的噪聲也不大，主要是基於C919搭載了CFM國際最新一代的LEAP發動機，其特點就是更安靜、更省油。

趙宏兵透露，首飛機組經過了兩個多月訓練，包括專項模擬訓練和各種準備工作，透徹地掌握飛機的特性。目前，C919飛行部選拔了24名飛行員，有部分飛行員已經在接受訓練，為後續正式投入商業運行做準備。

東航 機場

上一則

鬆綁憂染疫 中國出現囤藥清單 民眾：1樣來1盒

下一則

中首架C919客機交付東航 波音、空客發文祝賀

延伸閱讀

美俄換囚曲折 一度涉及在德刺客 普亭堅持「間諜換間諜」

美俄換囚曲折 一度涉及在德刺客 普亭堅持「間諜換間諜」
飛越半世紀 最後一架波音747出廠 產線永久關閉

飛越半世紀 最後一架波音747出廠 產線永久關閉
最後一架飛機華州出廠「空中女王」波音747永久停產

最後一架飛機華州出廠「空中女王」波音747永久停產
女稱耶穌要她開逃生門 飛機被迫轉降

女稱耶穌要她開逃生門 飛機被迫轉降

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
中國早前將過多資源投注在大規模核酸檢測與封控，恐難以應對日後一旦爆發的新冠疫情。圖為廣州市荔灣區一處核酸檢測點。中新社

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

2022-12-03 10:24
胡胡在「歐洲之翼」服務期間工作照。 （取材自上游新聞）

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

2022-12-06 06:00

超人氣

更多 >
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？
好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒
退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞

退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞