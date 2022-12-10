C919首飛機組初體驗：平穩噪聲小、座位寬敞

首架C919交付給東方航空，象徵這款中國國產客機即將投入使用。（取材自央視新聞）

12月9日12時2分，東航 接收的全球首架C919飛機，執行調機航班MU919航班，平穩飛抵上海虹橋機場 。飛機穿過象徵民航最高禮儀的水門，正式加入東航機隊大家庭。虹橋機場塔台管制員向執飛機組打了個招呼稱「祝國產大飛機越飛越好」。

東航飛行部副總經理趙宏兵表示，首次執飛體驗非常棒。(取材自金羊網)

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羊城晚報報導，MU919航班是當天11時39分從上海浦東機場起飛的，此次首秀飛行，中國東航選派了3名資深機長執飛。

東航飛行部副總經理趙宏兵表示，首次執飛體驗非常棒。得益於C919良好的氣動特性和飛機操控品質，起降操控都比較平穩，包括噪聲很小、穩定性好等等。

中國商用9日正式交付C919給東方航空。圖為C919的公務艙和經濟艙。（香港中通社）

踏進C919飛機艙門，客艙內光線明亮。參與首飛的乘務長毛文婷介紹，機艙的燈光設置有幾種模式，包括明亮的登機模式，溫馨的用餐模式，還有七彩模式，不同的場景運用希望給旅客帶來不一樣的舒適體驗。C919也配置有可布置嬰兒搖籃的區域。

而對於空乘人員來說，操作燈光系統和娛樂系統都非常簡單，乘務員面板全是中文系統，而目前其他主流窄體機主要是進口機型，操作界面為英文。

C919大型客機的內裝。(新華社)

C919配備了兩艙布局，共164座（8個公務艙和156個經濟艙），均選用自主研發的國產客艙座椅，後靠可達120度、前後座椅間距超過1米。

毛文婷指出，以往很多乘客坐飛機都不願意選中間位置，因為感覺比較逼仄，而C919經濟艙三聯座的中間座位，比兩邊還寬1.5cm，這樣會讓乘客的體驗更舒適，也能打破大家不願意選中間座的局面。

C919的公務艙餐點。(取材自金羊網)

報導指出，目前C919客艙擁有2.25米的過道高度，單曲圓弧造型設計的下拉式行李艙設計，也能給旅客提供更大的頂部和前方視覺空間。而在C919發動機啟動後，客艙內的噪聲也不大，主要是基於C919搭載了CFM國際最新一代的LEAP發動機，其特點就是更安靜、更省油。

趙宏兵透露，首飛機組經過了兩個多月訓練，包括專項模擬訓練和各種準備工作，透徹地掌握飛機的特性。目前，C919飛行部選拔了24名飛行員，有部分飛行員已經在接受訓練，為後續正式投入商業運行做準備。