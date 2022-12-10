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前幕僚：俄羅斯總統普亭若戰敗流亡 首選中國其次南美

中國新聞組／北京10日電
傳俄羅斯研擬普亭敗戰流亡計畫。(Getty Images資料照片)
傳俄羅斯研擬普亭敗戰流亡計畫。(Getty Images資料照片)

俄羅斯總統普亭前幕僚透露，克里姆林宮已針對一旦對烏克蘭戰爭失敗，普亭恐將失勢而幫他研擬流亡計畫。普亭最先考慮流亡中國，但認為中方「配合」可能性微乎其微而改為南美。此說連日來甚囂塵上，但沒有證實。

據中央社引述消息報導稱，有傳俄研擬普亭敗戰流亡計畫，據普亭前幕僚曝料最先考慮中國。據「財經內幕」（Business Insider）消息說，曾任普亭文膽、目前是政治顧問的加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）在加密通訊軟件Telegram上寫道，克宮今春就開始研擬被非正式稱為「諾亞方舟」的備案。

2010年起沒有再為普亭工作的加利亞莫夫，目前流亡海外。他引述未具名的知情人士說，這是最後應急計畫。

儘管俄軍在烏克蘭的戰事嚴重受挫，分析家通常不預期普亭會被迫下台。前西方外交官和政府官員10月曾告訴路透，他們判斷普亭仍大權在握。美國官員5月告訴有線電視新聞網（CNN），普亭沒有立即被拉下馬的可能。

加利亞莫夫表示，上述緊急計畫涵蓋「如果國內局勢變得全然不安時，找到可以容身之地」。他說：「普亭身邊人沒有排除他將會打輸戰爭、失勢，而必須緊急撤到某處的可能性。」

據加利亞莫夫也提到，普亭最先考慮的地方是中國，但是後來認為中國「配合」的可能性微乎其微，而否決此一構想。據他寫道：「中國自我意識太強烈、太瞧不起其他人，尤其是敗軍之將。現在已經很清楚，他們（俄國）打嬴的希望沒那麼高。」

加利亞莫夫表示，阿根廷和委內瑞拉是目前普亭最可能的流亡地，並強調俄羅斯寡頭謝欽（Igor Sechin）跟委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）關係良好。他還說，此一流亡計畫正是由普亭左右手的謝欽直接負責。

中央社說，消息靈通人士稱無法獨立證實有關說法。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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