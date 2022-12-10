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核酸債務沉重 中國發特別國債7500億元 史上第4次

中國新聞組／北京10日電
中國財政部公告，發行2022年特別國債，發行面值人民幣7500億元。（路透）
中國財政部公告，發行2022年特別國債，發行面值人民幣7500億元。（路透）

中國財政部9日公告，為籌集財政資金，決定發行面值7500億元人民幣（約1078億美元）3年期特別國債，自12月12日起上市交易。這是中國史上第四次發行特別國債。分析指出，兩年多又再度發債，可能因之前清零政策下「核酸債務」太沉重，各級財政的壓力太大；加上解封後更需拉動內需經濟增長，保持積極財政政策穩增長的持續性，才發行特別國債應急。

中國史上發行特別國債，第一次是在1998年發行2700億元特別國債，用來救四大行化解不良資產；第二次是2007年發行1.55兆元特別國債，用來買美元外匯，改革外匯存底，並因此注資成立中投公司。第三次是2020年5月底，發債額度1兆元，用來抗疫。

相距上一次發行特別國債，不過兩年多，這次再度發債，市場解讀，因為之前清零政策下號導致「核酸債務」高築，各級財政的壓力實在是太大。有解讀認為，此行發行除為即將到期的特別國債「等額定向續作」，也透露未來解封後，中國可能藉此以增加基礎建設方式提振經濟。

新京報引述東方金誠高級債券分析師馮琳表示，與一般國債相比，特別國債的特別之處體現在四個方面：一是特別國債是在特殊時期針對特定用途發行的，屬於應急性措施；二是納入中央財政國債餘額管理，不列入財政赤字；三是資金用途更為靈活；四是只需人大常委會審議，發行審批機制較為靈活。這些特點決定了特別國債成為特殊時期財政開源的重要手段。

植信投資研究院高級研究員王運金表示，今年末與明年，國外局勢複雜多變等因素將可能持續影響國內經濟企穩回升。後續財政政策對民生、基建、企業紓困等方面的支持力度需要保持較高強度，這對財政資金形成較大需求。明年將更需要內需拉動經濟增長，需要發行特別國債保持積極財政政策穩增長的持續性。此次7500億元特別國債規模仍然不小，預計會較大程度上緩解財政尤其是地方財政資金緊張問題。

光大證券首席宏觀經濟學家高瑞東認為，在地方債務擴張約束下，考慮到2023年仍有較強的穩增長訴求，預計2023年新增專項債規模在4兆左右，並且發行特別國債的緊迫性在上升。預計2023年發行特別國債的緊迫性上升，規模在1兆左右。

國債 紓困 投資

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