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美國「337條款」終裁 聯想躲過制裁

記者黃雅慧／綜合報導
美國決定終止對中國企業聯想(Lenovo)的調查。(路透)
美國決定終止對中國企業聯想(Lenovo)的調查。(路透)

據中國貿易救濟信息網消息，美國國際貿易委員會（ITC）8日發布公告稱，對特定功率半導體以及包含該功率半導體的移動設備和計算機作出「337條款」終裁，決定終止對中國企業聯想（Lenovo）、OPPO旗下OnePlus（一加手機）的調查。該訊息讓中國科技製造業躲過制裁再度鬆一口氣。

同時被列名「337條款」同案調查的被告還有南韓Samsung、美國Google、Motorola、Microsoft等。

事實上，中國蘋果供應鏈立訊精密才於9月逃過一劫。立訊精密經過兩年調查後，被ITC認定其提出現行設計或方案，均未構成任何侵權。這讓立訊精密暫時避掉因337而被制裁的風險。

另外，中國記憶體晶片大廠長江存儲等31家中國企業或實體在10月被美國商務部納入「未經核實清單」，意味可能受到嚴格出口管制。但拜習會後，中美關係和緩並展開經貿對話，狀況可能有所改善。此前彭博報導，北京方面開始協助美方調查，確保美國尖端技術不會被中國軍方利用，因此長江存儲有望從清單中移除。

337調查指的是ITC依據美國「1930年關稅法」第337節（簡稱「337條款」）及相關修正案進行的調查，對象為進口產品侵犯美國知識產權的行為以及進口貿易中的其他不公平競爭。

如果涉案企業被裁定違反第337條款，美ITC將發布相關產品的排除令和禁止令，代表涉案產品將徹底喪失進入美國市場的資格。也因此有業內人士認為，如果反傾銷是打壓出口產品的常規武器，那麼被認定違反337條款就是「大規模殺傷性武器」。

據南方都市報統計，2022年至今，ITC所發起的337調查中，針對中國企業的調查共11起，涉及30多家公司，涵蓋移動電子設備、半導體器件、氣動壓縮裝置、數位電視、自行車、高爾夫器材等多個領域。

美國官方數據顯示，2021年美國在全球共發起82起337調查，中國媒體粗估其中涉及中國企業的調查有26起，占總調查約三成。整體上，對中國企業的337調查有上升趨勢。

北京 商務部 供應鏈

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