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兩國關係將緩解？葉倫想訪華：深化美中經濟接觸

中國新聞組／北京10日電
美國財長葉倫公開表示，她對訪問中國持開放態度。圖為葉倫（左）8日參觀位於德州的一家印鈔廠。(路透)
美國財長葉倫公開表示，她對訪問中國持開放態度。圖為葉倫（左）8日參觀位於德州的一家印鈔廠。(路透)

美媒報導，美國財長葉倫8日公開表示，她對訪問中國持「開放態度」，期待與中國進行「更加深入的互動」，但目前還沒有具體的計畫。路透分析稱，葉倫此番尋求深化與中國經濟接觸的態度表明，中美緊張關係或將有所緩解。另外，美國眾議院8日表決通過「2023財政年度國防授權法案」（NDAA），放寬對中國晶片禁令。

彭博社報導，葉倫8日參觀美國聯邦鑄印局（BPE）位於德州的一家印鈔廠時，被問及未來是否會訪問中國，她表示，「我沒有訪問中國的具體計畫，但我當然對此持開放態度，並期待與中國進行比過去一、兩年更加深入的互動。」

報導稱，葉倫稱，如果能與中國官員會面，或將討論「對發展中國家進行債務減免」的話題，中國需要更充分參與向中國國有銀行大量借款、陷入困境的貧窮國家和開發中國家的債務重組工作。「我希望他們（中國）會理解減輕債務的必要性，在債務不可持續時進行債務重組，這可能是未來的一個會面議題。」

路透報導，葉倫表示，她曾向主管經濟的政治局委員、即將離任的國務院副總理劉鶴和其他官員提出債務重組問題，但沒有看到太大的進展。

另據台媒報導，美國聯邦眾議院8日表決通過「2023財政年度國防授權法案」（NDAA），放寬對中國晶片產品的禁令，直到美國半導體產業能取代中國產品為止。

據報導，參議院預計下周審議並表決國防授權法案，法案表決通過後，將送交白宮由美國總統拜登簽署後生效。

在限制中國先進技術方面，眾院通過的國防授權法版本不再明文禁止美國政府的承包商使用特定中國企業生產的晶片，並將寬限期限從原版本的兩年實施期限，推遲到了五年。

葉倫 重組 晶片

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