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彭博報導 荷跟進美 擬禁售中晶片設備 範圍擴大至14奈米以下

編譯林奇賢、記者尹慧中／綜合報導
傳荷蘭也要擴大限制晶片製造設備出口給中企，圖為荷蘭半導體設備巨頭艾斯摩爾。（取材自百度百家號）
傳荷蘭也要擴大限制晶片製造設備出口給中企，圖為荷蘭半導體設備巨頭艾斯摩爾。（取材自百度百家號）

彭博資訊引述知情人士報導，荷蘭目前傾向和美國合作，共同限制中企取得晶片（芯片）技術的管道。荷蘭計畫對中國擴大禁售晶片製造設備的範圍至14奈米以下。業界解讀，此舉將使得中芯等中國晶圓製造廠商無法再提升製程能力，躋身業界領先群無望，台積電在產業龍頭地位將更穩固。

對於相關報導，荷蘭外貿部和白宮國家安全會議均不予評論。業界認為，荷商艾司摩爾（ASML）是全球最重要的半導體顯影設備供應商，荷蘭與美國合作限制中國半導體企業發展，意味艾司摩爾將擴大限制出售關鍵設備給中企，從原本的高階極紫外光機台（EUV）延伸至深紫外光機台（DUV）。

美國出口管制措施與商務部實體清單多管齊下，設備與軟體方面同步限制，先前8月時已傳出中芯北京12吋晶圓廠傳驚因CIM工業軟體導入不順停擺，而在去年美國已持續限制中資晶圓廠取得EUV，後續並傳出將措施延伸至14奈米DUV。

彭博資訊指出，相關協議據悉最快下月達成，但談判還在進行，尚未做出最終決定。荷蘭的行動基本上將是將管制措施法條化，可能擴大先前非官方禁令的範圍，有助美國加強對北京發展晶片與軍事野心的遏制。知情人士說，美國與荷蘭都抱持類似的國安疑慮。

業界認為，美國出口管制接軌對應的瓦聖納協定夥伴國家，相關措施若如預期持續，隨中資廠取得生產設備能力受限，台廠產業安全地位有望持續穩固。

美國自拜登政府上任以來，陸續更新出口管制法規，過去主要是限制中芯取得EUV設備，也使得中芯不少先進製程專家夢碎，原先未限制到成熟製程所需DUV設備（源自美國成分占比較低），DUV設備則因其他因素交期延後，不過因半導體製程演進快速，14奈米也已屬於成熟製程。

業界指出，14奈米對領先的大廠而言已屬於成熟製程，7奈米目前也已落入生產成熟範疇，若未來美國進一步限縮中資廠取得相關配套設備能力，不僅有望使中資廠擴充能力持續放緩，先進製程也確定難以大量生產，有助產業結構維持健康。

彭博資訊報導，荷蘭當局正在研擬的最新對中出口管制措施，據悉可能是禁止銷售製造14奈米或更先進晶片的設備。此舉可能讓荷蘭實施的限制，至少有部分和華府10月7日宣布的措施一致。

晶片 北京 拜登

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