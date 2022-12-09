為BNT銷中鋪路？德准進口科興

德國衛生部已對中國科興疫苗發布進口許可，但施打範圍僅限於在德國生活的中國公民。(路透資料照片)

據德國 媒體報導，德國衛生部已對中國科興疫苗 發布進口許可，但施打範圍僅限於在德國生活的中國公民。這項政策被認為是在回應德國總理蕭茲訪中時，協議允許在中國的德國公民使用德製的BNT疫苗。

德國之聲中文網引述「明鏡周刊」報導，德國衛生部長勞特巴赫證實，已批准放行中國生產的科興疫苗進口。他表示希望通過這一步驟，讓在德國的中國公民能接種本國疫苗，獲得更多的免疫保護。

不過，該新冠疫苗施打的範圍僅限於在德國生活的中國公民。報導稱，科興疫苗「只允許在中國大使館 和領事館的責任範圍內進行接種」。勞特巴赫說，他可以設想，一些中國人更加信任這款國產新冠疫苗。

該進口許可自12月7日起生效。此前，德國負責疫苗審核的保羅-艾里希研究所（PEI）對科興疫苗做出的評估，為這一批准程序開了綠燈。勞特巴赫表示，這一評估消除此前對科興疫苗安全性的一些顧慮，因為已經獲得足夠的數據支撐，他可以「不帶任何保留地」同意該款疫苗在德國使用。

德國聯邦政府並不計畫將該疫苗開放給所有德國人施打。報導稱，今後接種過科興疫苗的人，在德國也將被視為「已接種者」。

生活在德國的中國人是否將可以在中國使領館接種科興疫苗？德國之聲致信中國駐德大使館詢問，截稿前尚未得到回覆。

「明鏡」報導分析認為，德國衛生部為進口科興疫苗放行，可能屬於柏林和北京之間的「互換條件」，旨在推進復必泰（BNT）在中國獲批的進程。