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地方「一把手」調整 陳敏爾調天津 袁家軍掌重慶

記者賴錦宏／綜合報導
現任重慶市委書記陳敏爾接替李鴻忠出任天津市委書記。（取材自微博）
現任重慶市委書記陳敏爾接替李鴻忠出任天津市委書記。（取材自微博）

中國地方「一把手」調整持續，現任重慶市委書記陳敏爾接替李鴻忠出任中共天津市委書記。稍早，新華社報導，浙江省委書記袁家軍將任重慶市委書記。

據新華社報導，中共中央日前決定，李鴻忠不再兼任天津市委書記、常委、委員職務，陳敏爾任天津市委委員、常委、書記。

今年62歲的陳敏爾是浙江諸暨人，1981年8月參加工作，1982年9月加入中國共產黨。他早年在浙江省工作，曾擔任浙江省紹興縣委書記、寧波市委副書記。他在1999年出任浙江日報報業集團社長、黨委書記，兩年後出任浙江省宣傳部部長，負責浙江省的宣傳工作。

2012年，陳敏爾首度跨省履新，調任貴州省擔任省委副書記、代省長，隔年轉正升任省長。他也在2015年升任貴州省委書記，隔年當選貴州省人大常委會主任。

2017年，陳敏爾再度跨省履新，到直轄市重慶市擔任市委書記，同時也進入中央政治局。中國官方8日上午已宣布陳敏爾卸任重慶市委書記，由原浙江省委書記袁家軍接任。

新華社8日消息，日前，中共中央決定，陳敏爾不再兼任重慶市委書記、常委、委員，袁家軍兼任重慶市委委員、常委、書記。

新華社7日報導，袁家軍不再兼任浙江省委書記、常委、委員職務，由易煉紅任浙江省委委員、常委、書記。由尹弘任江西省委委員、常委、書記。由胡昌升任甘肅省委委員、常委、書記。

繼浙江、江西、甘肅、天津等多省市一把手調整後，貴州省委書記也換人，原任省委書記諶貽琴卸任，另有任用；新任省委書記徐麟就職，徐麟原為中宣部副部長兼國家廣電總局局長。

袁家軍接任重慶市委書記。（取材自新華網）
袁家軍接任重慶市委書記。（取材自新華網）

中共 甘肅 20大 共產黨

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