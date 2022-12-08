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李克強會4國際經貿組織領袖 重申中國堅持「對外開放」

記者廖士鋒／即時報導
李克強（右）與經濟合作與發展組織（OECD）秘書長柯曼（Mathias Cormann）8在安徽黃山會面。（新華社）
李克強（右）與經濟合作與發展組織（OECD）秘書長柯曼（Mathias Cormann）8在安徽黃山會面。（新華社）

中國國務院總理李克強近日在安徽黃山與國際經貿組織領袖舉行「1+6」圓桌對話。李克強在與世貿組織、國際貨幣基金、世界銀行、經合組織領導人分別會面時，幾乎都強調中國將堅持對外開放的政策。

據新華社報導，李克強對經濟合作與發展組織（OECD）秘書長柯曼（Mathias Cormann）表示，當前形勢下，國際社會更加需要團結合作。希望經合組織發揮好橋樑作用，引導各國聚焦共同利益，加強對話合作，攜手應對全球性挑戰。

李克強強調，中國堅持對外開放基本國策，願同包括發達國家在內的國際社會深化合作，為世界經濟復甦提供動力，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

此外，在與國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）會面時，李克強也提到，改革開放是中國取得巨大發展成就的重要經驗。中國堅持改革開放的基本國策，堅持走和平發展道路，持續推進高水平對外開放，在製造業領域已經完全放開的基礎上，推進服務業開放。

他並承諾將保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，這有利於維護國際產業鏈供應鏈的穩定。他還指出，中國願意全面落實G20緩債倡議，同有關成員一道參與並制定公平、合理的債務重組方案。

而與世界銀行（WB）行長馬爾帕斯（David Malpass）會見時，李克強指出，一個良好的營商環境有利於市場的活力與公平。中國堅持對外開放基本國策，堅持對標國際一流標準，對接國際通行經貿規則，持續深化放管服改革，打造市場化法治化國際化營商環境，對各類所有制企業一視同仁、公平對待。

他強調，「中國需要世界，世界也需要中國」，中國始終是全球投資的熱土和興業的高地，歡迎各國企業繼續擴大對中國投資合作。

李克強對世界貿易組織（WTO）秘書長伊衞拉（Ngozi Okonjo-Iweala）指出，中國堅定支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，加入世貿組織20多年來始終認真履行承諾，既發展了自己，也惠及世界。

李克強說，中國堅持多邊主義，維護自由貿易、公平貿易，願繼續深化同世貿組織的合作，與各方一道推動世貿組織改革朝著正確方向發展，達成總體平衡、體現發展導向的結果。

公開資料顯示，「1+6」圓桌對話機制始於2016年，是中國總理與IMF、WTO、WB、OECD、國際勞工組織、金融穩定理事會等六個經濟組織領導人的對話。受疫情影響，2020年與2021年都是以視訊方式召開會議，2022年12月8日到9日的會議，是疫情後首度實體召開，地點在中國安徽的黃山。

圖為李克強（右）與國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Ge...
圖為李克強（右）與國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）會面，他承諾將保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。（新華社）
李克強（右）對世界貿易組織（WTO）秘書長伊衞拉（Ngozi Okonjo-Iw...
李克強（右）對世界貿易組織（WTO）秘書長伊衞拉（Ngozi Okonjo-Iweala）強調，願與各方一道推動世貿組織改革朝著正確方向發展。（新華社）
李克強（右）對世界銀行（WB）行長馬爾帕斯（David Malpass）指出，「...
李克強（右）對世界銀行（WB）行長馬爾帕斯（David Malpass）指出，「中國需要世界，世界也需要中國」。（新華社）

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