浙江領跑「千團萬企」出海搶單 江蘇、廣東、四川跟進

浙江嘉興日本AFF參展團。（取材自嘉興市商務局）

在中央政治局明確要求更大力度吸引、利用外資後，7日公布的優化防控「新十條」更昭示「拚經濟」已箭在弦上。外貿大省浙江率先開啟「千團萬企拓市場搶訂單行動」，透過包機、拼機、航班等模式組織超過1萬家企業赴境外參與經貿活動。「見一面勝千言」，江蘇、廣東及四川則出動省級層面組織的境外商務團，幫助企業抱團出海搶訂單。

大公報報導，一支由浙江省商務廳等省級部門相關負責人及企業代表組成的隊伍，正在歐洲忙碌不停：參加歐洲食品配料、健康原料展，拓展浙江對德國、法國等歐盟 地區主要國家對外貿易，擴大雙邊經貿合作。這也是新冠肺炎疫情 發生以來，浙江省級商務部 門首次帶隊出國。

浙江上方生物科技有限公司相關負責人直言，這是疫情發生以來，企業第一次線下參與歐洲展。僅從參展第一天來看，企業便與60多位客戶進行了對接洽談，意向成交額約為1200萬美元。浙江華康藥業海外銷售介紹，僅第一天意向成交金額約為1700萬美元。

一次見面勝過千封郵件。從浙江全省層面看，嘉興、寧波等地也已迅速行動，抱團出海覓訂單。12月4日，嘉興組團飛赴日本參展，12月6日，寧波「百團千企萬人」首發團由上海啟程，飛赴阿聯酋。

據蘇州發布，蘇州市商務局此前赴日拿下10億元訂單後，12月9日再包機組團赴法、德，此次包機也是自2020年疫情以來中國首個赴法、德經貿團組包機。

每日經濟新聞報導，這三年，受新冠疫情延宕反覆和國際環境複雜的影響，外貿企業與國外客戶的交流洽談持續受阻。為了促成企業走出去與新老朋友「見上一面」、拿到訂單，一些省、市除了給補貼、出政策鼓勵企業赴海外參展外，又創新了一招更加實在的「包機往返」。

進入11月、12月以來，「包機出海搶訂單」的政企團越來越多，組織方也擴大到更多省、市，據不完全統計，今年下半年以來，浙江、江蘇、廣東、四川至少已成功組織20個經貿團出海。