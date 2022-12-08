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中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

政治局會議 習近平喊話：明年經濟 「穩」字當頭

中國新聞組／北京8日電
中國明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。圖為早前北京超市供應民生物資情況。（新華社）
中國明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。圖為早前北京超市供應民生物資情況。（新華社）

中共中央政治局6日召開會議，分析研究2023年經濟工作。此外，中共中央2日也召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。這兩場會議均由中共總書記習近平主持，會議均強調，明年經濟工作要堅持「穩字當頭、穩中求進」，未提及「動態清零」。

按慣例，中共中央經濟工作會議將會在這次政治局會議後約一周左右召開。新華社報導，會上有黨外人士對優化精準疫情防控、深化兩岸融合發展等提出意見和建議。

據新華社引述習近平在座談會上強調，明年是貫徹落實中共20大開局之年，經濟工作要堅持「穩字當頭、穩中求進」，更好統籌疫情防控與經濟社會發展與安全，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，優化疫情防控措施；要著力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用；要推進高水平對外開放，更大力度吸引和利用外資。

習近平指出，今年以來，面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求。

6日召開的中共中央政治局會議中提出，明年經濟工作要大力提振市場信心，突出做好「穩增長、穩就業、穩物價」工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。

財新網指出，最近一個月，多位政策研究人士均表示，新冠疫情爆發後的這三年，中國平均經濟增速低於現階段潛在增長水準，呼籲2023年應力促經濟重回合理區間。

中共 疫情 習近平

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