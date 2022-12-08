馬斯克接班人？中籍朱曉彤傳獲任特斯拉全球CEO

特斯拉CEO馬斯克決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。（取材自界面新聞）

據品玩報導，特斯拉 CEO馬斯克 （Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。馬斯克曾在工廠打地鋪睡覺，朱曉彤也不遑多讓，據稱他曾在上海超級工廠的車間裡「睡了兩個月」，幫助產能恢復和增長。但截至發稿時間，特斯拉官方尚未做出回應或公布新人事令。

在擔任中國區總裁期間，朱曉彤主導了一系列特斯拉產品中國本土化事項，包括體驗中心開業、新車在華傳播以及上海特斯拉超級工廠的建設等。

2021年9月朱曉彤擔任特斯拉全球副總裁、大中華區總裁，管理特斯拉在中國、香港和台灣的全權事務的同時，已經開始負責特斯拉在亞太地區的業務。

據報導，2022年3到4月，上海新冠病毒疫情曾導致特斯拉上海超級工廠一度短暫停工。為了解決復產復工後的產能問題，朱曉彤在上海超級工廠車間裡「睡了兩個月」，今年11月特斯拉上海超級工廠的交付量已突破10萬輛轎車。而這與馬斯克曾在特斯拉佛利蒙的超級工廠打地鋪睡覺，以及他在收購推特 之後，經常睡在推特總部辦公室的做法如出一轍。

但是馬斯克現在的精力很可能已經不允許他頻繁睡在超級工廠裡。因此，他需要有一個人能時不時地替他睡在特斯拉的超級工廠裡。而論及睡工廠，特斯拉高管團隊中又有誰比朱曉彤更有經驗？